Veronica Peparini festeggia 53 anni in dolce attesa delle gemelle ma lontana dal compagno Andreas Muller, che non perde occasione per farle una dedica sui social

Fonte: IPA Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica Peparini compie 53 anni, ma festeggia il compleanno da sola mentre è in dolce attesa delle gemelle. Il compagno Andreas Muller è lontano per via di un impegno di lavoro e per la prima volta, come lei stessa ha scritto su Instagram, è stata costretta a trascorrere questo giorno importante senza l’uomo che ha conquistato il suo cuore. Ma Muller, come c’era da aspettarsi, non ha perso occasione per farle sentire la sua vicinanza, dedicando un pensiero d’amore sia a lei che alle figlie che aspetta con tanta gioia.

Veronica Peparini festeggia 53 anni senza Andreas Muller

“E niente… Domani il mio compleanno per la prima volta dopo 6 anni senza di te! Strano, poche volte io e te ci siamo divisi per così tanti giorni, sembreremo infantili ma in realtà non mi importa di esserlo! Cercheremo di aspettarti, il più possibile”, così ha scritto Veronica Peparini sul suo profilo Instagram, condividendo uno scatto che la ritrae con il pancione in bella vista al fianco del compagno, Andreas Muller.

È un periodo molto particolare per la celebre coreografa, legata sentimentalmente al compagno (e collega) sin dai tempi della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Galeotto fu il talent, al punto da spingerli a costruire insieme una famiglia alla quale stanno per aggiungersi le gemelline che la Peparini aspetta ormai da sette mesi. Non sono mancati i momenti di grande preoccupazione – come ci si aspetterebbe da ogni gravidanza over 50 -, ma il peggio sembra passato e la coppia aspetta con gioia l’arrivo delle figlie.

La dedica di Andreas Muller per il compleanno della Peparini

L’assenza del compagno inevitabilmente si è fatta sentire, ma Andreas Muller – lontano da casa per impegni di lavoro – è riuscito comunque a far sentire la propria presenza. Anche lui ha deciso di condividere alcuni scatti di coppia su Instagram, dedicando alla compagna le parole più belle.

“Sulle note di una canzone che ci accompagna da tanti anni, nel giorno del tuo compleanno, posso solamente dirti che qualsiasi cosa io decidessi di fare per te non sarà mai abbastanza grande quanto quello che tu hai deciso di regalare a me con coraggio e determinazione, che sarà per sempre il dono più grande della mia vita. Sei un libro da cui si può solo imparare e il titolo è ‘AMARE’. Ti amo, aspettatemi”, ha scritto il ballerino.

Quando nasceranno le figlie di Veronica Peparini e Andreas Muller

Mentre si vociferava già di una possibile gravidanza, la coppia aveva deciso di confermare tutto lo scorso novembre nel salotto di Verissimo, con grande sorpresa di Silvia Toffanin come dei telespettatori. Allora la Peparini aveva ammesso di essere incinta già da quattro mesi e mezzo circa, svelando infine di aspettare due gemelle.

“Abbiamo avuto un piccolo aiutino perché data la mia età non era facile, ma è successo subito. Sappiamo di tante coppie il cui percorso è più tortuoso, invece noi siamo stati fortunati. Sono felicissima e sicuramente più consapevole e più adulta. E soprattutto di affrontare tutto insieme a lui”, aveva raccontato in quell’occasione.

Le bambine dovrebbero nascere tra la fine di aprile e i primi di maggio, facendo un breve calcolo. Un momento speciale che unirà ancor di più una delle coppie più solide dello spettacolo.