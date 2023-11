Veronica Peparini sta vivendo un momento molto particolare: è incinta di due gemelle, frutto dell’amore con Andreas Muller, il ballerino che ha conosciuto nella scuola di Amici. Tanta la gioia ma anche la preoccupazione per una gravidanza che a 52 anni è considerata tardiva, condita da una consapevolezza che l’ha spinta a una riflessione sul suo profilo Instagram. Quella di una donna fiera del proprio corpo, che si mostra in lingerie con estrema naturalezza e che è unicamente concentrata su quanto di più importante: che le sue bambine stiano bene.

Veronica Peparini si mostra in lingerie su Instagram

Un leggero body di pizzo bianco, un pigiama che lascia scoperto il pancione. Così Veronica Peparini ha deciso di mostrarsi sul suo profilo Instagram, orgogliosa di un corpo che cambia sempre più. La gravidanza l’ha resa ancor più bella, se fosse possibile, di una bellezza che non è semplicemente frutto di un fisico allenato da tanti anni di danza sui palcoscenici più importanti del mondo.

No, la bellezza è molto altro e la Peparini lo ha dimostrato, ancora una volta. Non è facile per molte donne accettare i cambiamenti del proprio corpo, a prescindere da una gravidanza. Sono tanti gli eventi della vita che possono farci vacillare: una grande gioia ma anche un terribile dolore, lo stress e l’ansia di non farcela, l’età che avanza e i naturali segni del tempo spesso si ripercuotono all’esterno, ma anche all’interno. Quel che conta, in fondo, è continuare ad amarsi.

“Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno – ha scritto a corredo delle foto -. Donne non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete, siamo belle e forti e questo nessuno ha il diritto di togliercelo”. Un bel messaggio che intende infondere forza e un pizzico di coraggio a chi teme il confronto con lo specchio. Che poi è prima di tutto un confronto con sé stesse.

Veronica Peparini e i problemi in gravidanza

“La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi!

Questo periodo devo stare a riposo ma so che è per una buona causa, mi manca lavorare e mi manca essere in sala e in giro a fare il mio lavoro, ma so che sarà tutto più bello”, prosegue il post di Instagram. Inevitabile ripensare al messaggio del compagno Andreas Muller che, appena qualche giorno fa, aveva chiesto il massimo rispetto per un periodo di grande gioia che ha incontrato qualche ostacolo.

Quella di Veronica Peparini è la gravidanza di una donna di 52 anni, considerata già tardiva e che richiede, dunque, maggiore attenzione e delicatezza. Le gemelle, il cui sesso è stato rivelato in una puntata di Verissimo, stanno bene al momento e per la ballerina e coreografa è giunto il momento di mettersi a riposo e appendere per qualche tempo le scarpette al chiodo. Un “sacrificio” dovuto per le creature generate da una splendida storia d’amore che sta trovando il suo coronamento nella nascita di due figlie tanto desiderate.