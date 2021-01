Bianca Guaccero torna in onda con Detto Fatto: “L’anno della svolta”

editato in: da

Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in tv dopo la bufera: “Ci scusiamo”

Quello appena trascorso non è stato un periodo semplice per Bianca Guaccero e per il suo programma Detto Fatto, in onda su Rai Due nella fascia pomeridiana. Dopo un tutorial considerato inappropriato da molti dei telespettatori, infatti, lo show era stato oggetto di alcune polemiche. La conduttrice, però, con molta umiltà e professionalità è riuscita a superare l’ostacolo e, tornata in onda, ha annunciato grandi novità per il 2021.

Dopo le critiche ricevute a causa del tutorial, la Guaccero aveva infatti immediatamente chiesto scusa ai telespettatori e si era assunta parte della responsabilità di quanto accaduto. Un errore commesso in leggerezza, dal quale Bianca ha dimostrato di saper cogliere insegnamenti. Così, tornata in onda per la prima volta nel nuovo anno con Detto Fatto, la conduttrice ha voluto immediatamente avvisare il suo pubblico. Lo ha fatto prima su Instagram, dove ha inviato tutti a seguirla:

Vi aspetto alle 15:15 oggi su Rai Due! Iniziamo l’anno della svolta!

Insomma, per Detto Fatto quello appena iniziato sarà l’anno del cambiamento e della svolta. Un concetto che, poi, Bianca Guaccero ha voluto ribadire anche durante la puntata affermando di avere elaborato, insieme al team della trasmissione, tanti nuovi modi per intrattenere il pubblico e nuovi tutor e, quindi, nuove emozionanti e storie e nuovi tutorial:

Siamo tornati! Finalmente siamo tornati! […] Noi siamo ricchi di buoni propositi, ovviamente tra i più importanti c’è quello di portare un po’ di leggerezza e il sorriso nelle vostre case, cercheremo di farlo sempre di più. E, soprattutto, vi presenteremo nuovi tutor e nuovi argomenti molto interessanti, dei quali sono veramente molto fiera.

Bellissima, piena di energie e, soprattutto sorridente, Bianca Guaccero ha, così, definitivamente voltato pagina e messo da parte lo spiacevole episodio che aveva colpito il suo show. A sostenerla, tra gli altri, ci saranno come sempre Carla Gozzi e Jonathan Kashanian.

La Guaccero ha così dimostrato che, pur cadendo in un errore, si può sempre rimediare: con la sua passione, la sua professionalità e, soprattutto, la sua allegria ha convinto il pubblico che, felice di poter di nuovo lasciarsi intrattenere da lei e da Detto Fatto, ha risposto con grande affetto. Quali sorprese avrà ideato la conduttrice per questa stagione televisiva?