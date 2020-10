Bianca Guaccero, Detto Fatto fa faville e Jonathan la imbarazza

editato in: da

Bianca Guaccero su Instagram: semplicemente stupenda

Bianca Guaccero torna in tv con una nuova edizione di Detto Fatto, fra momenti comici, commozione e il forte feeling con Jonathan. La conduttrice dopo un lungo stop è finalmente tornata al timone del factual show più in forma che mai. Di fronte alle telecamere ha sfoggiato un nuovo look, con un taglio di capelli chic e sbarazzino, e si è mostrata sorridente e felice.

Dopo aver sostituito Caterina Balivo, passata a Rai Uno con Vieni da Me e ora a caccia di nuovi progetti, Bianca Guaccero ha fatto suo Detto Fatto, trasformandolo. La nuova edizione porta una ventata di novità, con l’obiettivo di regalare un po’ di leggerezza. Accanto alla conduttrice i volti più amati del cast, da Carla Gozzi a Jonathan Kashanian sino a Gianpaolo Gambi, fra gag comiche, consigli e momenti di riflessione. Bianca è apparsa piena di energia e felice per il ritorno in tv.

Come sempre lo spazio Superclassifica Jon dedicato a gossip e personaggi dello spettacolo, ha regalato risate e momenti divertenti. Jonathan ha presentato una classifica con i sex symbol della tv, inserendo anche Giancarlo Magalli. Sullo schermo è stato mostrato un video del passato in cui il conduttore de I fatti vostri è cosparso di olio. “Io non ho parole! Complimenti Giancarlo soprattutto per l’olio”, ha commentato la Guaccero e il collega ne ha approfittato per punzecchiarla. “Ma perché fai così? Ti attizza Magalli? È il tuo genere? [… ] Chiediti perché sei single se ti piacciono i tipi come Magalli, che vanno a ruba”. Bianca ha cercato di riportare l’ordine in studio, in imbarazzo: “È la prima puntata cerchiamo di arrivare fino a Maggio”, ha detto.

Un inizio di stagione scoppiettante per la Guaccero che è riuscita, una puntata dopo l’altra, a conquistare il pubblico con la sua allegria. “Sono entrata in punta di piedi in una trasmissione che aveva un’altra identità, legata a un’altra persona che lo aveva condotto in maniera egregia – aveva confessato poco prima della puntata a FanPage -. Non essendo una conduttrice di professione, ho provato a portare il mio bagaglio artistico. Nel secondo anno c’è stato un cambio di cast totale e avevamo necessità di trovare il giusto equilibrio, ma il Covid ha di fatto smembrato Detto Fatto, non siamo riusciti a lavorare con serenità. Quest’anno desidero trovare completamente la mia identità, la crisalide deve diventare farfalla”.