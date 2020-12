Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in tv dopo la bufera: “Ci scusiamo”

editato in: da

Bianca Guaccero è tornata in tv con Detto Fatto dopo la bufera scatenata dal tutorial “Come fare la spesa sui tacchi”: un episodio che oltre a suscitare tantissime polemiche, ha portato anche alla sospensione del programma, che in queste settimane non è andato in onda.

Dopo la messa in onda del tutorial della pole dancer Emily Angelillo, la conduttrice ha trascorso giorni complicati, tra le critiche e la disapprovazione dei telespettatori. La Guaccero si era subito assunta la responsabilità dell’accaduto e sul suo profilo Instagram si era scusata con il pubblico.

E così oggi la conduttrice ha aperto la puntata con la voce rotta dall’emozione, pronta a ricominciare dopo la pausa forzata con uno spirito nuovo:

Sono molto emozionata e ma anche molto felice di essere qui. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile, sia io che tutta la mia squadra l’abbiamo vissuto come una grande opportunità: un’opportunità per migliorare, per crescere, così come abbiamo sempre fatto. E da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto, per fortuna come dice la nostra sigla Detto Fatto è qua.

La Guaccero, com’era prevedibile, ha voluto ribadire quelle scuse per il pubblico che erano già arrivate nei giorni scorsi: “Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi – aveva scritto la presentatrice su Instagram – cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo”.

Per la gioia dei fan Bianca è rimasta al timone della trasmissione, accompagnata al cast fisso composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. A cambiare è stata la linea editoriale: nessuna modifica nel format di Detto Fatto, che continuerà a proporre soluzioni pratiche e idee innovative per affrontare la nuova quotidianità influenzata dalla pandemia, sicuramente con una sensibilità diversa da quella dimostrata durante quell’increscioso episodio.

“Come sempre ho fatto nella mia vita, mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più“, aveva detto la conduttrice. E adesso, passata la bufera, la squadra potrà dimostrare che, sebbene tutti possano sbagliare, è possibile imparare dai propri errori ed evitare spiacevoli incidenti di percorso.