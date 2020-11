Bianca Guaccero: “Mi scuso io a nome di tutta la mia squadra”

editato in: da

Voleva essere un siparietto, magari voleva far sorridere. È stato un boomerang. Bianca Guaccero ha presentato a Detto Fatto un tutorial volto a spiegare come fare la spesa in modo sensuale. Mentre lo guardavamo ci siamo chieste “perché?”. Pochi minuti dopo i social erano pieni di commenti al vetriolo. Poche ore dopo è arrivata anche la risposta della Guaccero, in un lungo post pubblicato su Instagram.

Che cosa è successo e la reazione della RAI

Ripercorriamo brevemente la vicenda: a Detto Fatto, nel corso della puntata di lunedì 24 novembre, la conduttrice ha introdotto un tutorial di Emily Angelillo, pole dancer di grande successo, che ha mostrato al pubblico alcuni “stratagemmi per conquistare al supermercato”. Niente di sconvolgente, sicuramente senza alcun senso.

Rapidamente arrivata ai vertici dell’emittente, la polemica ha spinto Ludovico di Meo (direttore di Rai2) a rilasciare un comunicato stampa in cui ha espresso il suo impegno a “indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro”. A colpire ancor di più è che la vicenda sia successa alla vigilia di una data importante, il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Conseguenza immediata: la sospensione della puntata del 25 novembre.

Le parole di Bianca Guaccero

Poche ore dopo l’annullamento del suo appuntamento quotidiano, Bianca Guaccero è intervenuta su Instagram. Con un lungo messaggio, la conduttrice ha espresso il suo disappunto per l’accaduto: “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento, la donna. […] Mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra”.

E ancora: “Il tutorial in questione doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male. Perciò mi scuso io a nome di tutta la mia squadra con tutte quelle persone che si sono sentite colpite da questo triste siparietto. Come ho sempre fatto nella mia vita, mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più”. Moltissimi i commenti di fan e colleghi che hanno apprezzato la sincerità di Bianca Guaccero, percependo nelle sue parole un vero rammarico per quello che è successo durante la sua trasmissione.