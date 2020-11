Detto Fatto, Giovanni Ciacci attacca Bianca Guaccero: “Non si è comportata bene”

editato in: da

Giovanni Ciacci attacca Bianca Guaccero e torna a parlare del suo addio a Detto Fatto, avvenuto nel giugno del 2019 dopo numerose edizioni accanto a Caterina Balivo. Lo stylist ha lasciato la trasmissione poco dopo la storica conduttrice di Detto Fatto che è stata sostituita proprio dall’attrice e cantante. Se con la Balivo i rapporti sono ottimi, Ciacci ha spiegato di non essere rimasto legato alla Guaccero.

“Bianca non si è comportata bene con me, assolutamente – ha spiegato a Budinoblog -. Non mi ha fatto nemmeno una telefonata quando mi hanno licenziato dalla Rai. Non si è battuta per tenermi. Io sono abituato a lavorare con primedonne che si battono per avere accanto la propria spalla, si tengono stretto il gruppo di lavoro e decidono loro chi avere accanto. Forse le sue priorità erano altre e ha ceduto a giochi di agenzie e di potere politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso. Io sono una persona libera – ha aggiunto -, non ho partiti, non faccio parte di lobby politiche e non faccio parte di agenzie che mi piazzano a destra e a manca. Sono un battitore libero. Perché dovrei nominarla? Comunque auguro lunga vita a Detto Fatto e alla conduttrice ma che stiano lontani da me. Sto molto bene così”.

Oggi lo stylist è uno dei protagonisti di Ogni Mattina, il contenitore condotto da Adriana Volpe. Ciacci ha poi parlato del rapporto con altre due conduttrici molto note con cui ha lavorato in passato: Caterina Balivo e Antonella Clerici. “Abbiamo fatto tanti tanti lavori in Rai insieme – ha raccontato lo stylist, parlando della Balivo -, poi lei mi chiese di fare questo programma. Detto Fatto doveva durare 3 mesi, era nato come un esperimento e invece abbiamo fatto sei edizioni insieme, dal 2013 al 2018. Mi è dispiaciuto quando ha deciso di andare via”. Su Antonella Clerici ha invece svelato: “Sono molto contento del rientro di Antonella perché fa una televisione di qualità, di cuore e di pancia, una televisione che rende partecipe il pubblico a casa, a proposito dei suoi look noi ci sentiamo spesso, ci mandiamo dei messaggi e la consiglio”.