Fonte: IPA Bianca Guaccero

Tailleur bianco, coda altissima, make up glaciale: così Bianca Guaccero lascia senza fiato durante la conferenza stampa di presentazione della trasmissione Liberi Tutti!, il primo show televisivo ispirato al mondo delle Escape Room, in onda da lunedì 23 ottobre, in prima serata su Rai 2, per sei appuntamenti.

Bianca Guaccero ritorna in Rai e incanta tutti

A Bianca Guaccero l’onore di condurre Liberi Tutti!, un vero e proprio show televisivo sperimentale. Ma non è sola, perché al suo fianco ha Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia. Di certo, però, è lei la regina incontrastata della trasmissione e lo ha già dimostrato prima ancora che vada in onda, visto che ha letteralmente catalizzato l’attenzione dei media (noi compresi) che durante la presentazione del programma non hanno fatto altro che tempestarla di domande, tanto che l’intera sala a un certo punto è scoppiata a ridere e per facilitare i lavori la stessa conduttrice ha voluto soddisfare qualche curiosità: “Ho 42 anni, sono single…”

Complice naturalmente anche il suo charme, perché Bianca Guaccero è davvero divina con il suo tailleur chiaro, composto da una giacca a doppiopetto con scollo profondo a scialle e una longuette ad alta seduzione.

Fonte: IPA

Quando però la situazione è diventata un po’ imbarazzante, ci ha pensato Peppe Iodice con la sua grande simpatia a ironizzare sul totale disinteresse per gli altri ospiti presenti alla conferenza stampa, rispondendo al posto di Bianca alla domanda se il suo ritorno in prima serata sulla Rai ha il sapore della rivincita. La Guaccero però con grande professionalità ci ha tenuto a chiarire: “Ho sempre pensato che a volte sia importante fermarsi, perché bisogna anche continuare a capire come evolversi. Dopo Detto Fatto ho avuto altre proposte dalla Rete. Ma dopo mi sono fatta delle domande, perché voglio fare le cose che mi stimolano a crescere. E poi è importante vivere la vita e volevo stare accanto a mia figlia. In quel periodo ho lavorato tanto. È importante, per raccontare agli altri qualcosa, vivere e accumulare esperienze”.

Bianca Guaccero si racconta a noi

E adesso è giunto il momento di raccontarle queste esperienze anche grazie la conduzione di Liberi Tutti!. Alla Guaccero noi abbiamo chiesto: Qual è la sfida più grande che hai affrontato nel condurre un comedy show?

“La sfida più grande è quella di avere più piani di ascolto e quindi ogni tanto andare in confusione [ride ndr]. Nel senso che avere un piano d’ascolto interno, un piano d’ascolto sul palco, un piano d’ascolto tra noi, il divano con gli ospiti, ti pone nella condizione per cui devi stare sempre molto attenta, devi sviluppare la capacità di ascolto a 360 gradi. Non è il classico: ‘Signori e signore buonasera, adesso vediamo questo’ e poi esci e rientri. Noi invece siamo parte del gioco e dobbiamo anche guidare gli ospiti nel gioco. Ed è proprio una cosa nuova per noi e stiamo studiando. Siamo dentro la cosa e ci sta facendo crescere”.

Fonte: IPA

Liberti Tutti!: come funziona e dove e quando vederlo

Infatti, Liberti Tutti! è proprio una novità assoluta. Nell’Auditorium Rai di Napoli sono state allestite 4 Escape Room con 4 diverse ambientazioni: dalla Taverna dei Pirati alla Foresta Tropicale, dall’interno di una Navicella Spaziale all’Ufficio delle Poste, dal Castello di Dracula al Museo della Palla.

In ogni puntata si giocherà in 8 diverse Escape Room, arredate in maniera diversa per ricreare situazioni ed ambienti vari e sorprendenti.

Gli ospiti dovranno risolvere enigmi, misteri, tranelli e rompicapi per uscire dalle stanze e conquistare le parole che li aiuteranno a scoprire la Frase Misteriosa del gioco finale. Sia i giocatori sia i telespettatori si ritroveranno in un ambiente immersivo e originale in cui divertirsi mettendo alla prova le proprie capacità.

Il primo appuntamento allora è per il 23 ottobre, in prima serata su Rai2.