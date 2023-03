Bianca Guaccero, la fatica e l’orgoglio d’essere una madre single: “Non dipendo da un uomo”

Fonte: IPA Bianca Guaccero

Bianca Guaccero si mette a nudo su Instagram, raccontandosi ai suoi follower in maniera onesta. La conduttrice ha pubblicato una lettera a cuore aperto, raccontando le varie fasi della sua vita, concentrandosi tanto su quella privata quanto su quella lavorativa.

Dopo aver festeggiato i 42 anni il 15 gennaio scorso, è tempo di bilanci per lei, inondata da messaggi di supporto e amore da parte dei suoi fan.

La lettera di Bianca Guaccero: madre single indipendente

In occasione della festa della donna, Bianca Guaccero ha pubblicato una lettera molto intima sul suo profilo Instagram. Una presentazione di sé molto onesta, che inizia ammettendo d’aver commesso tanti sbagli nel corso della sua vita.

Le sue parole hanno il peso di chi ha rivolto lo sguardo su se stessa, analizzandosi nel profondo. Per riuscire ad adattarsi, ha provato a essere una persona diversa, quel tipo che gli altri si aspettavano fosse: “Ho provato a essere la ragazza con la testa sulle spalle, quella che si prende la responsabilità di tutto. Ho provato a essere moglie e sto crescendo come madre“.

Di sofferenze ne ha subito nel corso degli anni, spiegando d’aver amato e allontanato delle persone dalla sua vita, d’essere stata tradita e lasciata. Ferite profonde che hanno contribuito alla donna che è oggi, madre single che lavora in un mondo molto complesso.

“Sono una donna indipendente, che non deve dipendere da un uomo in nessun senso”. Si accetta, finalmente, consapevole di quanto l’importanza psicologica sia pari a quella economica. La paura di restare soli, però, spinge a volte a seguire determinati percorsi, che forse non si adattano al meglio a noi. Comprendere questa lezione è stato duro, ma oggi guarda al mondo con occhi diversi.

“Oggi non è più così e conto su di me. Decido per me e se sbaglierò di nuovo, vorrà dire che avrò ancora bisogno di quegli errori, perché raddrizzano la via”.

Bianca Guaccero, un messaggio per tutte le donne

Per poter scegliere la strada più giusta per la nostra crescita, racconta Bianca Guaccero, occorre anche commettere degli errori, quelli che definisce come necessari. Si tratta di passi falsi da ricordare, dei promemoria che possano correggere gli atteggiamenti futuri.

Soltanto in questo modo lei ha modo di crescere come donna e madre. Non è facile per lei aprirsi in questa maniera, considerando come già in passato sia stata sottoposta al giudizio della “piazza” social. Una difficoltà che spiega in questo modo e della quale ormai non sembra più curarsi.

“So che non tutti capiranno le mie scelte. A volte è difficile guardarsi intorno, non sentendosi uguali alle “famiglie normali” che mi circondano. Oggi non mi importa più, perché ognuno ha il suo mondo e la sua storia. Nessuno dovrebbe impedirci di evolverci, amare chi ci pare, cantare in strada se siamo felici e continuare a provare”.

Sbaglia soltanto chi agisce, chi sceglie di gettarsi senza remore. Tutti gli altri, invece, restano immobili e al sicuro, spesso puntando il dito. Sembra questo il messaggio finale di Bianca Guaccero, che conclude la sua lettera a cuore aperto esaltando tutte le donne e chi non smette di provarci.