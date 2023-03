Festa della Donna 2023, come cambia la programmazione di Netflix

Fonte: IPA La legge di Lidia Poët

L’8 marzo è la Giornata internazionale della donna e Netflix intende celebrarla con numerosi titoli che abbiano protagoniste femminili. Che si tratti di film o serie TV, il filo rosso è rappresentato da personaggi forti, tra storie vere e inventate, donne sempre pronte a lottare per sé e per chi come loro soffre.

Giornata internazionale della donna: serie TV da vedere l’8 marzo

Netflix mette in evidenza alcune serie TV con protagoniste femminili, realmente esistite o di fantasia. Esempi da seguire e ai quali guardare con ammirazione in una società che intende realmente cambiare. Di seguito riportiamo un elenco, corredato da una breve trama, che può essere utile come “guida streaming” per l’8 marzo e non solo:

La legge di Lidia Poët: nella Torino di fine Ottocento vive Lidia Poët ( Matilda De Angelis ), che diventa la prima avvocata d’Italia. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino, però, reputa illegittima la sua iscrizione all’albo. La sua presenza nel mondo dei legali genera clamore e sdegno tra gli uomini, suoi colleghi, che di fatto le impediscono di esercitare, almeno in teoria. Lidia trova lavoro presso lo studio legale di suo fratello Enrico, preparando il ricorso e aiutando chi ha bisogno. Lo sguardo della serie va oltre le apparenze di una società colma di pregiudizi, offrendo una storia storicamente dura in una chiave più leggera, senza però dimenticare di trattare tematiche importanti;

Giornata internazionale della donna: film da vedere l’8 marzo

Sono tanti i film che consigliamo di vedere in streaming su Netflix l’8 marzo e non solo, perché storie del genere dovrebbero ispirare tutti non soltanto nella Giornata internazionale della donna: