La Regina degli Scacchi, Anya Taylor-Joy vuole una seconda stagione

La Regina di Scacchi avrà una seconda stagione? Dopo il “no” di Scott Frank, creatore e regista della serie Netflix, arriva il commento di Anya Taylor-Joy, attrice che interpreta la mitica Beth Harmon e che sembra disposta a regalare un futuro allo show che ha conquistato pubblico e critica.

La storia della campionessa di scacchi, divisa fra il successo e le dipendenze, ha stregato i telespettatori che hanno più volte chiesto una seconda stagione. A spegnere le speranze, qualche tempo fa, era stato il creatore Scott Frank che aveva detto chiaramente: “Non vedo una seconda stagione”. Sembra però che Anya Taylor-Joy la pensi diversamente. “Sarebbe stupido da parte mia dire: ‘Non ci sarà mai una stagione 2’ – ha raccontato a Elle Usa -. Magari quando avrò 40 anni, Scott Frank mi dirà: ‘Cosa ne pensi? Vorresti tornare indietro e vestire ancora i panni di Beth?'”.

Non solo: la Taylor-Joy ha anche svelato che avrebbe già un’idea riguardo i nuovi episodi: “Mi piacerebbe che Beth iniziasse a fare le cose per il suo divertimento – ha spiegato -. Mi piacerebbe che andasse a prendere Benny e passasse un po’ di tempo con lui in Russia. Solo loro due che fanno gli intellettuali snob insieme, spero che abbia una fase Bowie”.

La mini-serie Netflix, come è noto, è tratta da un romanzo auto-conclusivo di Walter Tevis scritto negli anni Ottanta. Per questo, secondo il suo creatore, non sarebbe possibile regalare a La Regina degli Scacchi una seconda stagione, nonostante le richieste dei fan e il desiderio di Anya Taylor-Joy. Della stessa idea William Horberg, il produttore della serie, che intervistato da Deadline ha spiegato: “È meraviglioso sapere che le persone hanno adorato lo show al punto da voler trascorrere più tempo con questi personaggi. Non l’avevamo mai vista in questo modo. Abbiamo ritenuto che quello della serie fosse un finale soddisfacente e che avremmo permesso al pubblico di immaginare cosa accadrà a Beth Harmon dopo. Nulla è cambiato – ha aggiunto -, nonostante i fan chiedano altri episodi nel mio feed di Twitter. Scott Frank e io siamo davvero felici della completezza della storia di Beth”.