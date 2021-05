Cosa guardare su Netflix: le novità di maggio 2021

editato in: da

Si rinnova il catalogo Netflix, che ancora una volta si rivela ricco di sorprese in grado di conquistare il pubblico. La piattaforma di streaming video ha sempre una scelta ben nutrita di film e serie tv adatti ad ogni esigenza: vediamo quali sono le novità che sbarcano online nel mese di maggio 2021.

Netflix, le serie tv di maggio 2021

Sono molte le nuove serie tv che approdano su Netflix proprio in questi giorni. Per gli amanti del crime arriva I figli di Sam – Verso le tenebre, una docuserie in quattro episodi disponibile a partire dal 5 maggio. Lo show ripercorre le indagini sul famigerato serial killer David Berkowitz, conosciuto come il “Figlio di Sam”, che ha terrorizzato New York sul finire degli anni ’70. Con materiale inedito, interviste rilasciate da chi ha lavorato sul caso e filmati d’archivio, la serie cerca di fare chiarezza su un mistero che non è mai stato sciolto definitivamente.

Molto attesa in Italia, la serie tv Vincenzo (disponibile dal 9 maggio) è un drama coreano che racconta la mafia in un’ambientazione decisamente originale. Il protagonista, cresciuto sin da bambino a Roma dopo essere stato adottato da una famiglia affiliata alla criminalità organizzata, è diventato un consigliere della mafia. Ma durante un viaggio in Corea si troverà a dover combattere proprio con un’organizzazione criminale e a reclamare giustizia.

Il 14 maggio arriva anche Halston, assolutamente imperdibile per tutte le amanti della moda. La miniserie, che vede Ewan McGregor nei panni del protagonista, ripercorre la vita e la carriera del leggendario stilista che, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, ha creato un impero del lusso e ha vestito le più grandi star di Hollywood. La regia di Ryan Murphy, che ha portato alla luce tantissimi successi televisivi, ci regala un tuffo nel passato alla scoperta di un mondo che oggi non c’è più.

Nelle prossime settimane sono inoltre previsti alcuni grandi ritorni: il 23 maggio è il turno della terza stagione di Master of None, che ci ha lasciati con il fiato sospeso per ben 4 anni (il precedente ciclo di episodi, nel quale abbiamo visto anche Alessandra Mastronardi, risale al 2017). Il 28 maggio saranno invece online la terza stagione de Il Metodo Kominsky e la seconda parte della quinta stagione di Lucifer, la serie tv con Tom Ellis.

Netflix, i film di maggio 2021

Il nutrito catalogo Netflix non comprende solo moltissime serie tv, ma anche film di tutti i generi. Dal 1° maggio è disponibile Happy Feet, il film d’animazione record d’incassi che ha conquistato grandi e piccini. Tutti pronti a ballare a ritmo di musica sulle orme dei simpaticissimi pinguini protagonisti del cartone animato? Se volete invece immergervi in una storia drammatica, il 7 maggio arriva online Monster: il film, che vede la partecipazione di Kelvin Harrison Jr, Jennifer Hudson e Jeffrey Wright, racconta la durissima lotta di un giovane studente accusato di omicidio contro un sistema che lo considera colpevole.

Tratto da una storia vera, Il ballo dei 41 è ambientato alla fine del XIX secolo, quando Ignacio de la Torre sposa la figlia del presidente messicano. La sua è una doppia vita: oltre ad essere in ascesa nel mondo della politica, è implicato in un’organizzazione clandestina che verrà portata alla luce – assieme a tutti i suoi scandali – con una retata della polizia avvenuta durante una festa in ballo. Il film è disponibile a partire dal 12 maggio.

Infine, il 14 maggio approda su Netflix un thriller mozzafiato con Amy Adams, intitolato La donna alla finestra. La protagonista Anna, psicologa infantile affetta da agorafobia, è costretta in casa e trascorre le ore a spiare dalla finestra i suoi nuovi vicini. Quando la donna diventerà testimone di un crimine brutale, la sua vita ne sarà completamente sconvolta. Tratto dall’omonimo bestseller, il film vede la partecipazione di grandi nomi del cinema come Gary Oldman e Julianne Moore.