Le serie tv da non perdere a luglio 2024

Amore, mistero e grandi ritorni all'interno delle serie in uscita sulle piattaforme a luglio 2024: ecco quali non possiamo perderci

Luglio si prospetta un altro grande mese per gli amanti delle serie tv. Amori, misteri e risate sono solo alcuni degli ingredienti delle storie che ci terranno compagnia in uno dei mesi più caldi dell’anno. Ecco le serie tv di luglio che non possiamo proprio perderci.

Luglio 2024, le serie imperdibili

“Non sono ancora morta 2”, 3 luglio

Disney + apre luglio con un grande ritorno. La piattaforma è pronta a pubblicare il 3 luglio la seconda stagione di Non sono ancora morta, serie tv con Gina Rodriguez, Hannah Simone e Lauren Ash che racconta la storia di Nell Serrano, una giornalista americana che dopo essersi trasferita nel Regno Unito con il suo compagno, decide di tornare in America proprio a relazione finita.

Single e sulla soglia dei 40 anni, la ragazza prova a riprendere in mano la sua vita personale e lavorativa accettando di scrivere necrologi all’interno della redazione di un giornale. Un lavoro decisamente particolare che diventa ancora più strano nel momento in cui Nell incontra letteralmente i fantasmi delle persone di cui deve scrivere l’ultimo saluto.

“La donna del lago”, 19 luglio

Tinte di giallo a luglio per Apple TV +. La piattaforma Apple, infatti, il 19 luglio pubblica La donna del lago, una miniserie con protagonista il premio Oscar Natalie Portman. La serie, i cui primi due episodi verranno rilasciati a luglio per poi proseguirà ad agosto, è basata sul romanzo scritto da Laura Lippman: in una Baltimora del 1966, una ragazza scompare nel giorno del ringraziamento lasciando nel panico la città.

Maddie Schwartz, interpretata dalla Portman, che è anche produttrice esecutiva della miniserie, è una casalinga ebrea che, con l’obiettivo di liberarsi dai mostri di un passato segreto, si butta a capofitto nelle indagini lavorando giornalista investigativa. La sua vita si intreccia con quella di Cleo Sherwood, interpretata da Moses Ingram: una madre che naviga nel ventre politico della Baltimora nera cercando di mantenere la sua famiglia.

“Betty la Fea, la storia continua”, 19 luglio

Sempre il 19 luglio Amazon Prime Video apre le porte alla nostalgia. La piattaforma ha infatti annunciato l’arrivo di Betty La Fea, la storia continua, il sequel della telenovela colombiana del 1999 Yo soy Betty, la fea che ha regalato al mondo tante risate e il suo famosissimo remake Ugly Betty, la serie comica americana prodotta tra il 2006 e il 2010, e interpretata da America Ferrera.

A 25 anni dalla fine della serie Prime ci regala il seguito della storia: due anni dopo il saluto all’azienda Ecomoda, Betty è ancora sposata con Armando ma sull’orlo del divorzio. La donna vorrebbe avvicinarsi alla figlia adolescente e prendere in mano la sua vita ma la morte di Roberto, padre di Armando e fondatore di Ecomoda, complica le cose. Il suo ultimo desiderio è infatti che Betty torni a lavorare in azienda.

Tra difficoltà lavorative, scelte e dubbi personali legati al rapporto con la figlia e col marito, Betty si troverà a rincontrare i suoi vecchi colleghi parte del Cuartel de las Feas, tutti cresciuti e, forse, maturati.

“The Decameron”, 25 luglio

Italia, romanticismo e letteratura immortale, invece, per le serie di luglio targate Netflix. La piattaforma è pronta alla pubblicazione di The Decameron, la serie composta da otto episodi della durata di un’ora che dal 25 luglio ci immergerà in una delle pietre miliari della letteratura. Girata tra Roma e Viterbo, la serie ha l’obiettivo di raccontare il Decamerone di Boccaccio con uno stile da commedia romantica. La serie ci trasporterà in una Firenze medievale in cui dilaga la peste bubbonica. Lì, un gruppo di nobili si rifugia in una villa nell’attesa che passi la pandemia.

La serie, come spiegato dalla stessa Netflix, ha l’obiettivo di esaminare il tema fin troppo attuale delle lotte di classe in un periodo di pandemia. Nel cast Amar Chadha-Patel Leila Farzad, Lou Gala, Karan Gill,Tony Hale, Saoirse-Monica Jackson , Zosia Mamet, Douggie McMeekin, Jessica Plummer, Tanya Reynolds già molto conosciuta grazie alla sua interpretazione in Sex Education.

“Élite 8”, 26 luglio

A luglio è anche tempo di salutare Élite, serie tv di grandissimo successo che segue le storie di un gruppo gruppo di studenti di un liceo di Madrid toccando tematiche come la sessualità, il razzismo e la diseguaglianza economica. Il 26 luglio Netflix pubblica la ottava e ultima stagione della serie. Un’uscita attesissima che per otto episodi ci regalerà un epilogo pieno di segreti, rivalità, corruzione ed eccessi proprio in stile Élite. Per fare questo, all’interno di Las Encinas arriveranno Emilia e Héctor Krawietz, due nuovi personaggi pronti a portare il caos e a complicare le vite dei protagonisti. Solo Omar sarà in grado di affrontarli per provare a eliminare due manifesti di ciò che c’è di sbagliato a Las Encinas.

Nel cast troveremo Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Mirela Balić, Gleb Abrosimov, Fernando Líndez, Nadia Al Saidi, Ander Puig, Carmen Arrufat, Mina el Hammani, Iván Mendes, Maribel Verdú, Ane Rot, Nuno Gallego, Alexandra Pino, e Mario Ermito, Ander Puig, Carmen Arrufat e Álvaro de Juana.

Insieme a loro, poi, Ana Bokesa, Álex Pastrana, André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou, Manu Ríos, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Ivan Mendes, Alejandro Albarracin e Maribel Verdu. A completare il gruppo come new entry Ane Rot e Nuno Gallego, mentre Mina El Hammani, riprenderà invece il ruolo di Nadia.