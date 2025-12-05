HBO Max arriva anche in Italia: da Harry Potter al Trono di spade, le serie più belle

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Sarah Jessica Parkerm, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Catrall

Come se non avessimo già abbastanza scuse per non alzarci dal divano, a nostra disposizione arriva una nuova, l’ennesima, piattaforma di streaming. HBO Max si prepara allo sbarco in Italia. L’elenco di serie e film disponibili sul canale della grande casa di produzione statunitense è lungo e a dir poco ricco. I titoli imperdibili e tutte le modalità di abbonamento.

Chi è HBO

HBO è uno dei broadcaster che ha contributo a cambiare la storia dell’intrattenimento. La casa di produzione americana ha il merito – o la colpa tornado al nostro stare troppo sul divano – di aver reso le serie tv prodotti sofisticati come prima di allora lo erano soltanto i film. A HBO si devono, ad esempio, serie come I soprano, Il trono di Spade, True Detective e il cult Sex and the City.

Quando arriva e quanto costa HBO Max

HBO Max sarà attivo in Italia a partire dal 13 gennaio 2026. I piani a disposizioni degli utenti saranno tre:

Base con pubblicità a 5,99€ al mese. Qualità Full HD su 2 dispositivi

con pubblicità a al mese. Qualità Full HD su 2 dispositivi Standard a 11,99€ al mese. Qualità Full HD su 2 dispositivi + 30 download

a al mese. Qualità Full HD su 2 dispositivi + 30 download Premium a 16,99€ al mese. Qualità 4K UHD con Dolby Atmos su 4 dispositivi + 100 download

Ad ogni piano potrà essere aggiunto il pacchetto Sport, al costo di 3€ in più al mese, per avere accesso ai canali Eurosport, alla copertura totale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e ai tornei di tennis Australian Open e Roland-Garros.

I titoli da non perdere

HBO Max si è già aggiudicata i diritti di due delle serie italiane più attese del prossimo anno. Sulla nuova piattaforma, il 13 febbraio, arriverà Portobello, la fiction che racconta la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, firmata da Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni. In seguito anche Melania Rea, dedicata al caso della ragazza scomparsa, che sarà interpretata da Maria Esposito di Mare Fuori. Su HBO Max si potranno guardare anche le docu-serie Gina Lollobrigida: Diva Contesa e Saman, sulla ragazza uccisa per essersi ribellata a un matrimonio combinato.

Firmata da HBO ed esclusivamente sulla sua piattaforma disponibile sarà anche l’attesissima nuova serie Harry Potter. Tra le più attese, anche la terza stagione di Euphoria, il teen drama con Zendaya e Sydney Sweeney; il medical drama vincitore di numerosi premi The Pitt e, dal mondo del Trono di Spade, il prequel House of the Dragon e la nuova Il cavaliere dei sette regni.

Novità ma anche grandi classici. Su HBO Max si potranno vedere serie ormai passate alla storia come Sex and the City (compreso il sequel And Just like That), I Soprano, Succession, Friends, Big Bang Theory, The Wire e Six Feet Under. L’abbonamento darà anche accesso al catalogo Warner Bros., che conta tutti i film della saga di Harry Potter, quelli de Il signore degli anelli e le produzioni legate ai personaggi di Batman e Superman.

Si tratta di titoli che, fino ad oggi, sono stati distribuiti in Italia da Sky, il cui accordo con HBO scadrà il 31 dicembre 2025. Da quel momento in poi, soltanto le nuove stagioni delle serie già in corso saranno visibile anche su Sky (ad esempio Euphoria), quelle nuove (come Harry Potter) saranno un’esclusiva di HBO. Non è ancora chiaro, al momento, se le serie concluse (Sex and the City tra tutte) saranno disponibili su entrambe le piattaforme o meno.