Maria Esposito sarà Melania Rea nella serie omonima HBO

Sulle fondamenta di Mare Fuori, Maria Esposito sta costruendo una carriera molto interessante, che è giunta ora a uno snodo cruciale. L’attrice napoletana si sta infatti preparando a un ruolo davvero importante per lei. Lasciata da parte Rosa Ricci, personaggio per il quale sarà riconosciuta ancora per molti anni, sta per interpretare Melania Rea in una serie Tv HBO sul caso Parolisi. Una vicenda drammatica e ben nota, che ha lasciato il segno.

Serie HBO per Maria Esposito

Dalla Rai a una produzione HBO, la stessa di Game of Thrones per intenderci. Una collaborazione intercontinentale per portare sullo schermo il complesso e atroce caso di Melania Rea, uccisa dal marito Stefano Parolisi nel 2011.

Una scelta che promette di far discutere ma che rappresenta la svolta della carriera per Maria Esposito. Era facile temere infatti che potesse restare imprigionata nel ruolo di Rosa Ricci. Ora l’attrice, a soli 21 anni, dovrà fronteggiare una prova complessa, ben diversa da qualsiasi cosa abbia sperimentato fino a oggi.

La miniserie ha un titolo provvisorio per il momento, Melania, e dovrebbe essere composta da quattro episodi. Non si hanno garanzie ma soltanto indiscrezioni riportate da Adnkronos. Si getterà luce sulla vita di Melania Rea, giovane donna di Somma Vesuviana (provincia di Napoli), uccisa nel bosco di Ripe di Civitella (Ascoli Piceno) il 18 aprile 2011.

Le riprese avranno inizio a metà novembre 2025, sotto la guida del regista Stefano Mordini, con i set organizzati tra Roma, Napoli e Ascoli. Si ripercorreranno dunque tutti i luoghi che realmente hanno fatto da sfondo a questa storia terribile.

Cast e storia vera

Se il nome di Maria Esposito è quello maggiormente riportato dalla stampa, ma non il solo annunciato. Nel ruolo di Stefano Parolisi ci sarà Daniele Rienzo, attore napoletano visto anche in Parthenope di Paolo Sorrentino. I genitori di Melania saranno invece Carmen Pommella e Fabio De Caro. Volti che per molti sono legati al mondo di Gomorra.

Una storia complessa da raccontare, considerando l’impatto mediatico e sociale. Un punto di svolta per la cronaca nera italiana. Uno dei primi casi in cui apparve il termine “femminicidio”, poi entrato nel linguaggio comune. Un caso che ha aperto un dibattito nazionale sulla violenza domestica e le sue dinamiche più nascoste.

Melania, all’epoca dei fatti, aveva solo 29 anni, una figlia piccola, e la fiducia totale in un marito che si rivelò poi il suo assassino. Parolisi, ex caporalmaggiore dell’Esercito, venne condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione, mentre la piccola Vittoria fu affidata ai nonni materni.

La vicenda, seguita passo dopo passo dai media, mise a nudo l’Italia di allora: divisa tra voyeurismo televisivo e sincera commozione, tra il bisogno di giustizia e l’abuso di immagini e parole.

La HBO torna a raccontare una storia di cronaca italiana, dopo Portobello. Cresce l’interesse per il passato giudiziario del nostro Paese, con taglio autoriale e psicologico. Melania promette di raccontare non solo il crimine ma la persona dietro la figura della vittima.