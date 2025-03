Maria Esposito, la star di Mare Fuori lascia Napoli: ecco perché

Maria Esposito, star di Mare Fuori, lascia Napoli per far decollare la sua carriera di attrice e si trasferisce a Roma, annunciando il cambio vita su Instagram

Fonte: IPA Maria Esposito

Maria Esposito è una delle giovani promesse del cinema e della televisione italiana: dotata di talento e determinazione, la giovane interprete della serie tv Mare Fuori sembra essere pronta a intraprendere nuove sfide artistiche e a conquistare nuovi traguardi nella sua carriera e per farlo ha deciso di lasciare la sua amata Napoli per volare a Roma.

Maria Esposito, via da Napoli per far decollare la carriera

“Un traguardo importante, ho comprato casa a Roma!”: così Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci della fortunata serie tv Mare Fuori – che dovrebbe tornare quest’anno con la 5° stagione – ha annunciato sul suo profilo Instagram il cambio di vita che la porterà lontana dalla sua amata Napoli. Lasciare la propria città natale per fare il grande salto non è una scelta facile, ovviamente, tanto che l’attrice ha spiegato con queste parole la sua decisione: “A 21 anni, lasciare Napoli, la mia famiglia e i miei amici è una delle scelte più difficili che abbia mai fatto. Napoli è casa, è amore, è radici” e ha spiegato anche le motivazioni di questa sofferta decisione, ovvero la volontà di dare una svolta decisiva alla sua carriera e al suo futuro professionale.

“Ho deciso di affrontare questo passo con tutto il coraggio che ho, perché il mio lavoro di attrice merita dedizione e sacrificio” ha proseguito Maria, confermando dunque che la scelta di lasciare la sua città natale è dovuta esclusivamente a motivi lavorativi e che ha tutte le intenzioni di buttarsi a capofitto nella sua professione d’attrice, consapevole che Roma potrà essere il trampolino di lancio per costruire un futuro professionale più solido. “Roma è la città che da sempre è il cuore pulsante del mio sogno di attrice.

Trasferirmi qui per il mio lavoro è un passo che porta con sé nuove sfide, ma anche infinite opportunità e anche se la nostalgia sarà forte, so che ogni sacrificio ha un senso quando insegui ciò che ami. Napoli resterà sempre nel mio cuore!” ha scritto Maria che ha poi concluso il suo lungo post, in cui la si vede mentre firma il contratto di acquisto della casa di Roma, con un’iniezione di entusiasmo: “Roma, sono pronta a viverla e a farne parte, con tutta la passione che ho nel cuore!”.

Maria Esposito, dalla serie Mare Fuori a icona di stile

Cinema, tv, musica e persino moda: sebbene la figura di Maria Esposito sia legata a doppio filo al suo iconico ruolo nella serie televisiva Mare Fuori, la giovane attrice dimostra grande versatilità e tutta la volontà di realizzarsi nel mondo dello spettacolo. Cresciuta nei Quartieri Spagnoli di Napoli, Maria infatti ha sviluppato fin da piccola una passione per la recitazione frequentando l’Accademia di recitazione, ma la grande occasione per farsi conoscere al pubblico è arrivata proprio con l’interpretazione di Rosa Ricci, un personaggio dal carattere forte e determinato, con un animo tormentato, qualità e caratteristiche che Maria ha saputo rendere con intensità, guadagnandosi l’apprezzamento del pubblico e della critica.

Oltre al piccolo schermo l’attrice ha calcato altri palcoscenici teatrali italiani, sempre con Mare Fuori, in versione Musical, mentre nel 2023 ha partecipato con il resto del cast al Festival di Sanremo, per promuovere la terza stagione della fortunata serie ed è stata ospite da Maria De Filippi ad Amici e a Ballando con le stelle dove ha partecipato come ballerina per una notte.

Non solo tv e cinema, ma anche musica: Maria Esposito è stata infatti la protagonista di due videoclip musicali, Occhi lucidi del cantautore Ultimo e I p’ me, tu p’ te del rapper napoletano Geolier, brano che ha sfiorato la vittoria a Sanremo 2024. Nello stesso anno Maria ha anche debuttato nel mondo dell’editoria con l’opera autobiografica Una luce tra i vicoli, in cui racconta la sua storia personale e professionale.

Nella vita privata, invece, Maria è molto riservata: di lei sappiamo che ha avuto una relazione con il collega Antonio Orefice, interprete di Totò in Mare Fuori, e che potrebbe aver trovato in Rocco De Angelis un nuovo amore. Maria non disdegna neanche il mondo della moda ed è una delle fashion icon delle nuove generazioni: diverse volte abbiamo potuto ammirarla nei vari front row con look sempre molto curati e particolari, perfetti per la sua età. Abbandonata l’estetica rock, con abiti scuri e accessori vistosi che la caratterizzava all’inizio, ora Maria Esposito sembra aver virato verso uno stile più sofisticato e non è raro vederla con abiti da sera e completi raffinati.