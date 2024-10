Maria Esposito, chi è Rocco De Angelis: il nuovo amore dell’attrice di Mare Fuori

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Maria Esposito

Da qualche settimana non si parla d’altro: Maria Esposito, l’amatissima interprete di Rosa Ricci in Mare Fuori, sembra avere un nuovo amore. Il suo nome è Rocco De Angelis, e secondo i rumors, sarebbe il nuovo fidanzato dell’attrice napoletana. Tra indiscrezioni, dettagli e curiosità, la storia sta facendo sognare i fan della serie e del suo cast, che segue con passione ogni mossa della giovane attrice.

Un nuovo amore per Maria Esposito

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal profilo Instagram di Deianira Marzano, esperta di gossip molto seguita, la relazione tra Maria Esposito e Rocco De Angelis sarebbe nata di recente.

De Angelis, giovane napoletano, lavora come bartender e organizzatore di eventi ed è proprio in questa veste che avrebbe conosciuto l’attrice, quando ha iniziato a frequentare il suo bar, Ciak, nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Il bar è stato inaugurato lo scorso 29 settembre, attirando tantissimi fan, curiosi di vedere da vicino i protagonisti di Mare Fuori.

Nonostante nessuna conferma ufficiale da parte di Maria Esposito, le voci su questa relazione stanno crescendo sempre più. I fan, attenti ai dettagli, hanno notato diversi commenti sospetti sotto alcuni post social dell’attrice e persino delle storie che fanno riferimento a fiori regalati a Maria.

Questi segnali sono bastati per scatenare l’entusiasmo e le speculazioni sul fatto che tra Maria Esposito e il suo nuovo fidanzato, Rocco De Angelis, ci sia una storia d’amore in corso.

Chi è Rocco De Angelis?

Rocco De Angelis è un giovane napoletano che ha iniziato a farsi notare nel mondo dello spettacolo e degli eventi grazie alla sua abilità nel gestire locali di tendenza e organizzare serate di successo.

La sua figura è legata al bar Ciak, aperto da Maria Esposito nei Quartieri Spagnoli, una zona molto amata dai turisti e dalla gente del posto per il suo fascino autentico e vivace.

Proprio all’inaugurazione del bar, Rocco era presente insieme a molti membri del cast di Mare Fuori, come Ludovica Cascione, Francesco Panarella e Biagio Manna.

Da quel momento, i fan più attenti hanno iniziato a ipotizzare che tra Rocco e Maria Esposito ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. La giovane attrice, che si è sempre dimostrata molto riservata sulla sua vita privata, potrebbe aver trovato in Rocco De Angelis il suo nuovo fidanzato, ma per ora si tratta solo di voci non confermate.

L’amore dopo Mare Fuori

Per Maria Esposito, la fama è esplosa grazie al suo ruolo nella serie Mare Fuori, una produzione di successo che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori, non solo in Italia ma anche all’estero. L’attrice, originaria di Napoli, ha mostrato grande talento e carisma interpretando il personaggio di Rosa Ricci, un ruolo forte e complesso che le ha permesso di farsi notare dal grande pubblico.

Ma la vita sentimentale di Maria Esposito ha sempre suscitato curiosità. In passato, la giovane attrice era stata legata ad Antonio Orefice, conosciuto proprio sul set di Mare Fuori. La loro relazione è stata al centro delle cronache rosa, ma con il tempo i due si sono separati, mantenendo comunque un rapporto professionale.

Successivamente, si era parlato di un possibile flirt tra Maria Esposito e il noto rapper Geolier, voci che però sono state prontamente smentite dai diretti interessati. L’attrice è stata anche al centro di rumors che la vedevano coinvolta con il produttore del musical Mare Fuori, diretto da Alessandro Siani, ma anche in quel caso non è mai arrivata una conferma ufficiale.