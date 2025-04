Matilda De Angelis, il beauty look primaverile alla prima de “La vita da grandi”

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Attualmente sulla cresta dell’onda, Matilda De Angelis ha dato sfoggio di un impeccabile total look in occasione della premiere del suo ultimo film La vita da grandi – regia di Greta Scarano, al suo esordio – in quel di Milano.

Mentre l’outfit verteva sulla tendenza ladylike, incarnata da un abito-blazer pied de poule sensuale e rigoroso al tempo stesso, era il beauty look a sdrammatizzare e portare colore al tutto: accanto al taglio a caschetto dalla finitura bagnata, hairlook del cuore dell’attrice, si vedeva spiccare un make-up dai toni vivaci che cade a dir poco a pennello con i primi giorni di Primavera.

Matilda De Angelis, la mise sofisticata per la première de La vita da grandi

A capitanare l’outfit della bella Matilda De Angelis era un delizioso coat-dress doppiopetto, con tanto di spacco, firmato Alexander McQueen accostato a una camicia bianca con colletto preppy; ai piedi, invece, dei sandali plateau dal sapore anni Quaranta. L’aura di nostalgia trasudata dall’ensemble era poi anche parte dell’hairstyle, lontano anni luce dalla lunga e rossissima chioma che Matilda porta sul set di La vita da grandi.

Parliamo a confronto di un taglio nettamente più corto, uno di quelli a occupare la vetta delle vigenti tendenze capelli, per la precisione di un caschetto liscio ma dalle punte all’insù, disciplinato da una abbondante quantità di gel a ricreare l’effetto wet hair tanto in voga.

Il beauty look vivace di Matilda De Angelis è perfetto per la primavera

A vivacizzare il look nell’insieme è stato il fondamentale contributo del make-up, allegro e primaverile a contrasto: negli scatti si può infatti notare la presenza di un ombretto color azzurro cielo intonarsi perfettamente a quello dei suoi occhi, incorniciati da un paio di sopracciglia folte ma ben pettinate.

Ecco poi sugli zigomi un velo di blush opaco a donare al volto intero l’agognato aspetto sunkissed tipico del primo sole, meraviglioso visto vicino alle lentiggini naturali che l’attrice vanta. Naturali, poi, le labbra enfatizzate appena da un rossetto cremoso scelto in rosa acceso.

Di cosa parla “La vita da grandi”, trama del film con Matilda De Angelis

Una storia di delicata ironia – e a lieto fine, fortunatamente – quella rappresentata in La vita da grandi: Irene (interpretata da Matilda De Angelis) è alle prese con una vita lontana dalla famiglia, lavora a Roma, ha una casa da comprare insieme al compagno Ugo (Adriano Pantaleo) e una marea di sogni adolescenziali ancora affissi alle pareti della cameretta da bambina.

Omar (Yuri Tuci, nella storia e nella vita persona con autismo ad alto funzionamento) è a differenza sua rimasto a vivere a Rimini insieme a mamma e papà: da sempre accudito in tutto, coccolato e protetto come se il tempo non fosse mai passato, nonostante la patente e il posto part time in fabbrica. Un imprevisto, però, allontana i genitori da casa e a occuparsi del fratello per un po’ dovrà essere proprio la sorella. Da lì la brusca presa di coscienza della responsabilità: ecco Irene iniziare un processo di scoperta, riflessione e riequilibrio di priorità, mentre accompagna Omar verso il suo sogno.