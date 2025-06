Matilda De Angelis, la replica dopo le polemiche sul Nastro d’Argento condiviso con Elodie

IPA Nastri d’Argento 2025, da Luisa Ranieri a Kasia Smutniak: le pagelle dei look

Mai come in questa edizione dei Nastri d’Argento sono fioccati i premi al femminile: a brillare infatti sono state le donne, grandi protagoniste davanti e dietro la macchina da presa. Tra queste ci sono state anche Matilda De Angelis ed Elodie, entrambe premiate come migliori attrici non protagoniste in Fuori. L’attrice però non avrebbe gradito il doppio riconoscimento, tanto da rilasciare un’intervista dove ha espresso tutto il suo disappunto. Dopo le polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni però è corsa ai ripari, pubblicando una foto – che ha tutta l’aria di una replica – insieme alla compagna d’avventura.

Matilda De Angelis, le dichiarazioni dopo il Nastro d’Argento condiviso con Elodie

Sono balzate subito all’attenzione di tutti le parole di Matilda De Angelis dopo la vittoria del Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in Fuori di Mario Martone, premio che ha condiviso con Elodie. Intervistata da Il Fatto Quotidiano l’attrice però ha voluto sottolineare tutto il suo disappunto, senza giri di parole.

“È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo”, ha dichiarato con una evidente amarezza. “Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità. Per me è insensato dare un premio condiviso con un’altra persona“.

Dopo le parole dell’attrice è arrivata la replica di Laura Delli Colli, presidente dei Nastri D’Argento, che ha commentato: “Nessun premio è dimezzato, il lavoro corale va riconosciuto. Candidare insieme degli attori, in film molto corali, è una prassi per noi. In questo caso abbiamo ritenuto che tutte e tre le attrici (De Angelis, Elodie e la protagonista Valeria Golino, ndr) fossero abbastanza indissolubili nel racconto del film”.

E ha aggiunto: “Parole totalmente inattese, che ci hanno un po’ sorpreso: ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, ma è un po’ strano che l’irritazione emerga solo dopo la serata finale: se proprio un interprete non si sente di condividere la candidatura con un altro, non la accetta oppure non si presenta a ritirare il premio. Se poi il problema è sentirsi più attrice rispetto a Elodie che viene dalla musica, ricordo che ci sono mille storie di personaggi cresciuti passando dalla musica al cinema o facendo tutte e due le cose”.

La replica alle polemiche

Per Matilda “i premi non è che non valgono nulla, ma non sono il motivo per cui io faccio il mio lavoro”, aveva aggiunto. Di certo le sue parole hanno provocato una reazione del pubblico, polemiche che ha voluto subito placare pubblicando tra le storie una foto su Instagram che la ritrae sorridente e felice mentre stringe le mani a Elodie.

IPA

“Questo è“, ha scritto a corredo dello scatto, volto a spegnere ogni illazione sul loro rapporto. Del resti la loro è un’amicizia solida, nata nel 2021 quando hanno condotto insieme il Festival di Sanremo. Fu proprio l’attrice a raccontare che tra loro, durante le prove della kermesse, scattò un colpo di fulmine: “Ci siamo un po’ riconosciute, come animali simili, perché io e lei abbiamo qualcosa di simile nella nostra natura, nel nostro istinto. E ci siamo volute bene in una maniera molto istintiva”, aveva dichiarato in un’intervista a La Repubblica.