La fatidica notte ha finalmente avuto luogo: il Museo MAXXI di Roma ha ospitato la consegna deiai migliori titoli, agli autori e agli interpreti più talentuosi del cinema italiano di questa stagione. Una delle prime star a calcarne il tappeto rosso - azzurro, per l'occasione - è stata Kasia Smutniak , volto di spicco in Diamanti, la quale per l’occasione ha scelto un sofisticato tailleur nero dotato di giacca con maniche a tre quarti, accessoriato da pochette morbida e sottili occhiali ovali con lenti azzurre. Voto: 7