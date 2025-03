Mare Fuori 5, tutte le anticipazioni: new entry, trama e dove vedere la serie

Fonte: IPA Il cast di Mare Fuori 5

Torna l’appuntamento con la serie cult Mare Fuori: la quinta stagione dello show andrà in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo, ma i primi 6 episodi saranno già disponibili dal 12 marzo su RaiPlay. Gli spettatori ritroveranno alcune vecchie conoscenze dell’IPM, ma nell’istituto arriveranno anche nuove ragazze e nuovi ragazzi da regioni diverse dalla Campania. Al centro dei nuovi 12 episodi, l’amore e l’amicizia tra gli adolescenti, ma anche scenari inattesi per gli adulti, coinvolti da avvenimenti inaspettati che li costringeranno a mettersi in gioco.

Mare Fuori 5, le anticipazioni della trama

Dopo l’uscita di scena di Nicolas Maupas, Valentina Romani, Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, Maria Esposito con il personaggio di Rosa Ricci sarà al centro delle dinamiche della quinta stagione. Nei nuovi episodi dello show, il focus sarà sui detenuti e sulle loro individualità: messe in secondo piano le dinamiche di gruppo, i ragazzi dell’IPM dovranno fare i conti con con sé stessi, con ciò che desiderano e con le loro paure. Gli spettatori, tuttavia, verranno a conoscenza anche di sconcertanti verità: scopriranno chi ha ucciso Edoardo Conte (interpretato da Matteo Paolillo) e perché.

Chi invocava il ritorno di Ciro Ricci (interpretato da Giacomo Giorgio) sarà in parte accontentato: il ragazzo tornerà come mentore per sua sorella Rosa, non attraverso il ricordo, ma in un’altra forma, in cui sembra indicare alla giovane Ricci la strada. Al contempo, però, emergeranno nuove verità sul passato di Ciro, cose che sua sorella non avrebbe mai potuto sospettare.

Cardio e Alina, ormai legati da un sentimento di amicizia e solidarietà, porteranno luce e speranza tra le mura dell’IPM. La nuova arrivata Sonia, vittima di bullismo e vessazioni fin dai tempi dell’asilo, riuscirà con la sua energia a risollevare le sorti di Dobermann, piombato nella depressione dopo aver perduto Kubra. Pino diventerà sempre più “saggio”, soprattutto grazie all’impegno e all’amore per gli animali, rappresentando un punto di riferimento per tutti, e in modo speciale per una delle ragazze. Non mancheranno, tuttavia, anche le storie di alcuni nuovi personaggi: Federico e Samuele, due ragazzi del Nord, marcheranno il proprio territorio con cinismo bestiale. Tommaso, un giovane di buona famiglia, arrivato in IPM per una tragica beffa del destino, renderà invece ancor più evidente la “banalità del male”.

Il cast e le new entry di Mare Fuori 5

Nei nuovi episodi di Mare Fuori 5 il pubblico farà la conoscenza di alcuni nuovi personaggi. Tra le new entry della quinta stagione dello show c’è Manuele Velo. Classe 2005, napoletano, interpreta Tommaso, il nuovo “chiattillo” dopo Filippo (interpretato da Nicolas Maupas). All’IPM arriveranno anche Samuele (Francesco Alessandro Luciani) e Federico (Francesco Di Tullio), entrambi da Milano. E non mancheranno le presenze femminili: dal Nord Italia provengono Sonia (Elisa Tonelli) e Marta (Rebecca Mogavero), accomunate da una passione per la boxe.

Confermati, infine, alcuni volti diventati ormai noti: Carmine Recano (Massimo Esposito); Lucrezia Guidone (Sofia Durante); Clotilde Esposito (Silvia); Maria Esposito (Rosa Ricci); Giovanna Sannino (Carmela); Vincenzo Ferrera (Beppe Romano).

Quando e dove vedere la quinta stagione di Mare Fuori

I primi sei episodi di Mare Fuori 5 saranno già disponibili da mercoledì 12 marzo su RaiPlay. I restanti sei, invece, appariranno sulla piattaforma a partire dal 26 marzo, quando la serie approderà anche in chiaro su Rai 2.