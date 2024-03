Fonte: IPA Geolier e Maria Esposito

Il 2024 è l’anno di Geolier, nel bene e nel male. Il giovane rapper napoletano si è ritrovato numerose volte al centro dell’attenzione, non soltanto per la sua musica. Svariate le dimostrazioni d’apprezzamento e, al tempo stesso, le polemiche che lo hanno visto protagonista, dal pre Sanremo a oggi.

Dal testo del suo brano presentato all’Ariston alla scelta di cantare soltanto in napoletano, fino ai tanti voti ricevuti. A ciò si sono aggiunti però altri successi discografici, come la recente L’ultima poesia, cantata insieme con Ultimo. Adesso si ritrova a dover gestire anche le indiscrezioni di gossip.

Geolier, pausa di riflessione

Gabriele Parpiglia ha lanciato lo scoop inerente Geolier e Maria Esposito, ben nota per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori. Il giornalista è sceso nei dettagli, riportando di un volo privato per il rapper con direzione Bari, dove l’attrice è impegnata per una tappa del musical ispirato alla serie TV Rai, così da tornare insieme a Napoli.

Fanpage rilancia con indiscrezioni relative alla sua storia d’amore con la fidanzata storica, Valeria. Tra loro ci sarebbe una pausa di riflessione, sosterrebbero fonti vicine a Geolier. Una situazione tutt’altro che definita, considerando come lei sia stata al suo fianco in occasione dell’incontro del rapper con gli studenti della Federico II. Nonostante ciò, i due hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social: “Una pausa dovuta a un momento personale di entrambi molto complicato”.

Tutto lascia pensare come l’enorme esposizione di lui abbia compromesso un po’ gli equilibri di coppia. Il presunto incontro con Maria Esposito, poi, non avrebbe facilitato le cose. C’è già chi sottolinea come L’ultima poesia possa essere una sorta di addio dolce e romantico, per quanto sofferto, alla compagna di lunga data.

Geolier e Maria Esposito

Il gossip tra Geolier e Maria Esposito è di fatto nato dal coinvolgimento dell’attrice nelle riprese del videoclip di I’ p’ me, tu p’ te, canzone giunta al secondo posto al Festival di Sanremo. La risposta alle tante indiscrezioni è giunta da uno dei due diretti interessati.

Un post di Rtl 102.5 ha infatti attirato l’attenzione di Geolier, che prontamente ha risposto: “Nun stat buon ca cap”. Come spiegato più volte, il rapper pensa in napoletano, parla e scrive in napoletano. Perché dunque avrebbe dovuto utilizzare una lingua differente per smentire totalmente le dicerie sentimentali sul suo conto?

La traduzione è semplice. Letteralmente vuol dire: “Non state bene con la testa”, che vuol dire dunque smettetela di inventare notizie di sana pianta sul mio conto. Nessuna base reale, dunque, dietro queste voci lanciata da Parpiglia. Questa è la versione ufficiale del cantante, che smentisce l’esperto di gossip così come aveva fatto Stefano De Martino pochi giorni fa.

Si è fatta poi sentire anche Maria Esposito, che sotto al commento dell’amico rapper ha aggiunto la sua conferma alla smentita. Inutile dire che queste parole abbiano comportato la rapida cancellazione del post da parte della radio.