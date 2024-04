Fonte: IPA Geolier

Non è cosa comune che Geolier parli della propria vita privata. Il giovane cantante napoletano è da tempo ormai in un vortice di successo e adorazione, dal quale è sempre pronto a proteggere la sua sfera più intima. All’interno vi è la fidanzata Valeria D’Agostino, che al suo fianco ha dovuto anche gestire le voci su una presunta rottura dovuta a un tradimento.

La crisi smentita

Non una storia, bensì un post Instagram dedicato alla sua fidanzata Valeria D’Agostino. Geolier voleva chiaramente che il messaggio passasse e restasse bene impresso. Chiunque avesse dubbi sul loro amore o avesse voglia di scriverne a riguarda, ipotizzando crisi e rotture, potrò passare sul profilo del cantante. “Tutto passa, tu no. Sei la mia donna”.

Si era parlato, di recente, di un flirt tra il secondo classificato al Festival di Sanremo e Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori. Quest’ultima era stata al centro del videoclip dell’ormai celebre brano I p’ Me Tu p’ Te. Nonostante si dica che l’attrice sia impegnata con un volto noto del web, in breve la notizia di una relazione clandestina aveva preso piede.

A poco era servito il fatto che Valeria D’Agostino fosse presente all’Università Federico II di Napoli, mentre Geolier era intento a tenere un discorso in aula. Le parole del rapper, però, gettano acqua sul fuoco una volta per tutte.

La dedica di Geolier

Video di vita quotidiana e foto. La breve gallery pubblicata su Instagram da Geolier sa di vita vera e vissuta, non di palco e riflettori. La protagonista è lei, Valeria D’Agostino, alla quale professa tutto il suo amore con un lungo post estremamente sentito.

Il rapper sottolinea come questo non sia stato un periodo facile, per entrambi. A Sanremo lui è stato chiamato a una prova di maturità enorme, sul palco e in sala stampa. Ha fronteggiato l’odio di parte degli addetti ai lavori, che hanno criticato la scelta del napoletano e messo in dubbio la validità delle sue posizioni in classifica nel corso delle serate.

Al tempo stesso ha gestito l’odio social riversato contro “l’avversaria” Angelina Mango. A ciò si sono aggiunte le voci sul suo possibile tradimento: “Il tuo posto non lo avrà mai nessuno, nemmeno tra 10 ani, nemmeno tra 20 sarà possibile, sia per me che per te. Tu mi hai dato un’educazione, quando non l’avevo. Mi hai dato amore quando non conoscevo la parola. Questo non lo dimenticherò mai”.

Una storia d’amore nata tempo fa, che ha visto crescere entrambi, dandosi forza a vicenda. A lei dà inoltre il merito delle hit di successo in carriera, divenute tali soltanto perché ispirate dal suo amore: “Solo tu. Solo noi. Tu sei la donna, la mia. Tutto passa, tu no”.