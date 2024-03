Geolier, chi è Valeria, la fidanzata storica

Fonte: IPA Geolier

Geolier ha una storica fidanzata: Valeria. Di lei si conosce solo il nome, perché il cognome non viene mai menzionato, e sono poche le informazioni che si hanno sulla ragazza. Una cosa è certa, tra Valeria e il cantante napoletano dal grandissimo successo guadagnato a Sanremo 2024 lo storia e l’intesa è stata enorme. Parliamo al passato perché sembra che tra i due ci sia un momento di pausa e riflessione.

Chi è Valeria, la fidanzata storica di Geolier

Geolier e Valeria hanno formato una coppia affiatata e non ne hanno mai fatto mistero. I due infatti hanno spesso condiviso momenti di intimità e condivisione. Il nome della ragazza è citata in molti testi delle canzoni del rapper. Le dediche al loro amore sono state tante e sentite.

La ragazza non è in realtà un volto sconosciuto al grande pubblico, poiché è un’influencer di moda con un numeroso seguito sui social (circa 320.ooo follower). La notorietà ha dunque raggiunto entrambi. In particolare Geolier in una recente intervista ha parlato del grande sogno che si è avverato, ovvero quello di cantare a Sanremo, e ha raccontato che trova la forza e il coraggio di andare avanti anche grazie proprio alla sua compagna che lo sostiene in ogni occasione: “Lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei. Tra noi c’è un confronto costate, ma soprattutto un rapporto magnifico”, ha ammesso.

La crisi tra Geolier e Valeria

Secondo alcune voci però, sembrerebbe che tra Valeria e Emanuele (vero nome di Geolier), ci sia aria di crisi. Alcuni alludono anche a una vera e propria rottura tra i due. A marzo 2024 i due si sono tolti il follow da Instagram: dunque non si seguono più a vicenda. Un chiaro allontanamento, accompagnato anche da un gossip: un presunto avvicinamento (smentito dal rapper) tra Geolier e Maria Esposito, attrice di Mare Fuori.

Inoltre, Geolier ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram che potrebbe rappresentare un’ulteriore indizio di rottura. Ha infatti pubblicato lo screen di un pezzo di un suo testo, quello di X caso, feat Sferaebbasta. Tradotto dal napoletano, la porzione di canzone da lui selezionata dice: “eravamo due che non si conoscevano, ora siamo due che si conoscevano“. Secondo alcuni potrebbe essere un’ultima dedica alla compagna, ma niente è certo.

Secondo alcune fonti si tratterebbe soltanto di una crisi passeggera, una “pausa di riflessione dovuto a un momento personale di entrambi molto complicato”. Inoltre, nel brano che Geolier ha scritto con Ultimo e con Davide Petrella, Ultima poesia, avrebbe dei riferimenti chiari alla storia che lui ha con Valeria.