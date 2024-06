Geolier e la fidanzata Valeria si sono lasciati. Il rapper: “Rottura difficile”

Fonte: IPA Geolier ha annunciato la rottura con la storica fidanzata Valeria

Geolier è tornato single. È finita la lunga relazione del rapper napoletano con Valeria D’Agostino, di professione modella e influencer. Da mesi si rincorrevano voci di una profonda crisi tra i due ma solo ora il cantante ha confermato la rottura alla stampa. L’artista rivelazione del Festival di Sanremo 2024 ha ammesso che non è stato facile superare questa separazione perché credeva molto in questo rapporto, che andava ormai avanti da qualche anno.

Geolier e la fidanzata Valeria D’Agostino non stanno più insieme

Dopo due anni è giunta al termine la storia d’amore tra Geolier e Valeria D’Agostino. Intervistato da Esse Magazine il 24enne ha confermato l’addio, non senza un velo di tristezza: “È stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo”. Parlando del nuovo album, Emanuele Palumbo (questo il vero nome di Geolier) ha confessato: “L’amore è sempre stato presente nella mia vita, c’è nel disco perché è quello che ho vissuto… la rottura. È stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre”.

Riflettendo su una probabile nuova relazione ha affermato: “Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso. Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo”.

Perché si sono lasciati Geolier e la fidanzata Valeria D’Agostino? I diretti interessati non hanno svelato i motivi della rottura ma a quanto pare non hanno retto al peso della popolarità di Emanuele, diventato uno dei giovani cantanti più chiacchierati e seguiti in Italia dopo la partecipazione all’ultimo Sanremo di Amadeus. Un po’ come è accaduto in precedenza con Blanco e l’ex fiamma Giulia.

Dopo il Festival i fan della coppia hanno cominciato a notare dettagli che facevano presagire l’arrivo di una crisi. Inizialmente sono sparite le foto di coppia, poi Geolier e Valeria si sono unfollowati a vicenda e il giorno del compleanno di lui (23 marzo) non sono arrivati gli auguri social della fidanzata.

Lo scorso aprile i due hanno provato a rimettere insieme i cocci e Geolier ha condiviso una dolce dedica per Valeria: “Questo periodo è stato troppo sia per me che per te. Ma alcune cose sono infinite anche se finiscono. Nessuno ti conosce realmente, nessuno mi conosce realmente. Il tuo posto non lo avrà mai nessuno nemmeno tra 10 anni, nemmeno tra 20 sarà possibile sia per me che per te”.

E poi: “La donna ti rende uomo e tu mi hai reso uomo. Tutte le donne potrebbero solo annoiarmi e a dirla tutta non mi inspirerebbero tutte le hit che ti ho dedicato, sono diventate hit perché erano dedicate a te”. Ad oggi l’addio pare definitivo: non si seguono più di nuovo e lui ha cancellato da Instagram l’ultimo messaggio per Valeria.

Chi è Valeria D’Agostino, l’ormai ex fidanzata di Geolier

Poche le informazioni a disposizione su Valeria D’Agostino, l’ormai ex fidanzata di Geolier. Non si conosce la sua data di nascita ma dovrebbe essere coetanea del musicista di Secondigliano. Valeria è una modella e influencer che vanta oltre 300mila follower su Instagram, dove è conosciuta con il nome d’arte di VD’A. Nonostante il successo raggiunto dall’ex compagno, Valeria non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche.