Geolier e Chiara Frattesi paparazzati ancora insieme: la vacanza in Costa Smeralda

Il rapper napoletano e l'influencer sono stati beccati di nuovo insieme: la relazione procede a gonfie vele, come dimostrano gli scatti dei paparazzi

Fonte: Getty Images Geolier

Geolier e Chiara Frattesi sono la nuova coppia dell’estate: si vocifera da tempo di una relazione tra i due, che è stata confermata dalle foto del settimanale Chi. Il rapper napoletano e l’influencer, sorella del calciatore Davide Frattesi, sembrano ormai fare sul serio, come dimostrano gli scatti dei paparazzi che li hanno “pizzicati” insieme in Costa Smeralda.

La nuova coppia dell’estate: Geolier e Chiara Frattesi

C’è una nuova coppia a infiammare questa calda estate italiana: si tratta di Geolier, il rapper napoletano diventato celebre per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, e Chiara Frattesi, influencer e sorella del calciatore Davide Frattesi. I due, dopo i primi avvistamenti, sono stati nuovamente paparazzati insieme.

I paparazzi di Chi li hanno beccati insieme nella villa in Costa Smeralda del rapper, dove ha scelto di trascorrere le vacanze con la famiglia: insieme a loro anche la ragazza, con la quale la complicità è evidente. Risate, abbracci, sorrisi: i gesti tra due dimostrano che c’è qualcosa che va oltre un flirt passeggero, come volevano i primi gossip sulla coppia.

Forse, proprio per non farsi “pizzicare” al mare, i due hanno scelto la piscina della villa, per alcuni giorni di relax e tanto amore, lontano da occhi indiscreti.

I primi gossip sulla coppia

A dare notizia di questo nuovo amore sbocciato nella calda estate del 2024 era stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo account Instagram ha fatto sapere: “È scattata la passione tra Geolier e Chiara Frattesi. Lei è la sorella del calciatore dell’Inter. Sono giorni che i due sono inseparabili e lui le avrebbe pagato tutta la vacanza. Solo amicizia speciale o sta scattando la scintilla?!? Fonte ufficiale e vera al 100%”.

La relazione era stata poi confermata da Deianira Marzano, che aveva riportato le testimonianze di diversi utenti che li avevano avvistati in compagnia l’uno dell’altra. Al momento non è arrivata nessuna conferma né nessuna smentita da parte dei diretti interessati, che però sono apparsi più complici che mai.

Sia Geolier che la giovane Chiara Frattesi sono reduci da due rotture piuttosto fresche. Il cantante ha chiuso la lunga relazione con Valeria D’Agostino, anche lei modella e influencer e pure lei nata e cresciuta a Napoli. “Una rottura difficile da superare”, aveva detto Geolier non poco tempo fa perché “ero abituato a vivere in quel modo”.

Pare che i due non abbiano retto al peso della notorietà di Emanuele Palumbo (questo il vero nome del rapper), diventato uno dei giovani cantanti più chiacchierati e seguiti in Italia dopo la partecipazione all’ultimo Sanremo di Amadeus.

L’influencer, sorella del campione dell’Inter Davide Frattesi e che sogna di diventare giornalista sportiva, si è lasciata alle spaolle la breve liaison con Weston McKennie, il calciatore americano centrocampista della Juve. Insieme solo per pochi mesi sembravano fare sul serio – erano usciti allo scoperto durante i festeggiamenti per la Coppa Italia – ma pare sia finita a causa di alcuni tradimenti.