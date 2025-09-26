“Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati”: l’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni Geolier e Chiara Frattesi si sarebbero lasciati: la storia d'amore sarebbe arrivata al capolinea.

IPA Geolier

La storia fra Geolier e Chiara Frattesi sarebbe già arrivata al capolinea. A svelarlo è Alessandro Rosica, esperto di gossip, secondo cui la storia d’amore che ha fatto sognare i fan del cantante napoletano, fra dediche e colpi di scena, sarebbe terminata bruscamente.

Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati?

Per ora non c’è nessuna conferma ufficiale, di certo da qualche settimana la coppia sembra scomparsa e i due non sono stati più avvistati insieme. Rapper di successo lui, influencer e sorella del calciatore Davide Frattesi lei, Geolier e Chiara Frattesi erano stati avvistati insieme per la prima volta nel 2024. Il settimanale Chi li aveva immortalati, fra tenerezze e sguardi complici, in Sardegna. Poco dopo la coppia era stata immortalata a Ibiza, dove un bacio romantico aveva suggellato l’inizio della relazione.

All’epoca Geolier – da sempre molto geloso della sua privacy – aveva da poco chiuso la sua storia d’amore con Valeria D’Agostino, sua storica fidanzata, mentre Chiara Frattesi aveva detto addio al calciatore Weston McKennie. Una relazione che, nei mesi, è cresciuta sempre di più diventando importante, con tanto di foto postate su Instagram e dediche romanticissime. “Sei la mia luce”, aveva scritto Geolier, postando la foto di un bacio con l’influencer.

Anche le dediche da parte di Chiara non sono mancate. “Grazie per tutto ciò che sei”, ha scritto al compagno, ma anche “Sei in ogni mio sorriso più sincero, il mio cuore è tuo per sempre”. Insomma, una storia importante che sembrava solida e destinata a durare. Almeno sino ad oggi. Secondo Alessandro Rosica infatti la relazione sarebbe terminata. Dietro ci sarebbero incomprensioni e tensioni che avrebbero portato alla rottura.

Geolier, l’amore per Chiara e l’addio (doloroso) all’ex

Schivo e amatissimo dai suoi fan, Geolier in passato è stato legato Valeria D’Agostino, influencer di moda conosciuta sui social con il nome di VD’A. Una relazione importante, durata diversi anni e arrivata al capolinea nel 2024. In quell’occasione il cantante aveva pubblicato un lungo post, dedicato all’ex compagna, in cui aveva ribadito di provare per lei qualcosa di importante, spiegando quanto il loro amore fosse stato straordinario e forte, quasi indimenticabile.

“Questo periodo è stato troppo sia per me che per te – aveva scritto Geolier -. Ma alcune cose sono infinite anche se finiscono. Nessuno ti conosce realmente, nessuno mi conosce realmente. Il tuo posto non lo avrà mai nessuno nemmeno tra 10 anni, nemmeno tra 20 sarà possibile sia per me che per te”.

“Tu mi hai dato un’educazione quando non l’avevo – aveva aggiunto l’artista, rivolgendosi alla ex fidanzata Valeria -, mi hai dato amore quando non conoscevo la parola, mi hai dato un’auto quando stavo a piedi e questo non lo dimenticherò mai. La donna ti rende uomo e tu mi hai reso uomo e tutte le donne potrebbero solo annoiarmi e a dirla tutta non mi inspirerebbero tutte hit che ti ho dedicato, perchè sono diventate hit perchè erano dedicate a te. Solo tu. Solo noi. Tu Sei la donna, la mia. Tutto passa, tu no”.