Fonte: IPA Davide Frattesi

Si è fatta notare durante i festeggiamenti per il ventesimo scudetto dell’Inter. Arrivata per celebrare il fratello, il centrocampista neroazzurro Davide Frattesi, la giovane e bella Chiara ha attirato gli sguardi grazie anche a uno stile all’ultima moda. Chiara Frattesi è infatti un’influencer molto seguita sui social, ancor di più da quando si parla di una storia d’amore con un altro popolare calciatore.

Chi è Chiara Frattesi, sorella di Davide

Chiara Frattesi è nata nel 2002 a Roma e nella capitale è cresciuta e vive. Conclusi gli studi ha iniziato una carriera nel mondo dello showbiz, partecipando a diversi concorsi di bellezza. Oggi, Chiara è una modella del settore beauty e, parallelamente, un’influencer molto seguita sui social – al momento in cui quest’articolo è stato scritto il suo profilo Instragram supera i 200 mila follower. Il suo sogno, però, è quello di diventare una giornalista sportiva come Diletta Leotta. E lo rincorre frequentando la capitale della moda Milano, dove anche il fratello Davide si è trasferito da quando gioca nell’Inter.

Sui social Chiara racconta della sua vita di giovane modella, mostrando le vacanze con le amiche, da Santo Domingo alle Seychelles ama il mare e le attività in spiaggia. Spazio poi agli intensi allenamenti in palestra, l’influencer è una gran sportiva, pratica equitazione ed è anche grande appassionata di biciclette e motociclette. Infine, naturalmente, la sorella del campione azzurro non manca di condividere con le proprie follower la sua attenta beauty routine. Protagonista della maggior parte delle sue storie è anche il cucciolo Pluto, tenerissimo bulldog francese dagli occhi color del mare.

Il flirt con un famoso calciatore

Quelli per lo scudetto dell’Inter non sono gli unici festeggiamenti dove è stata avvistata Chiara Frattesi. La modella era presente anche alla festa per la vittoria della Coppa Italia della rivale Juventus, al fianco di un’altra giovane promessa del pallone. Quella sera Frattesi ha postato una foto abbracciata al giocatore bianconero Weston McKennie, con un cuoricino rosso a indicare che tra i due c’è ben più di un’amicizia.

Tra stories che li mostravano assieme a rilassarsi tra una partita a carte e un film sul divano in compagnia dei loro cagnolini, la storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele. Ma alla fine di maggio 2024, sempre su Instagram, arrivano i primi segni di crisi. Ad allarmare i fan è stato un posto pubblicato – e poco dopo rimosso – dall’influencer.

“Ti auguro di stare dove sarai apprezzata, messa come priorità. Ti auguro di sentirti desiderata, mai messa nell’angolo. Ti auguro quei gesti sinceri, spontanei, dati con amore. Ti auguro di sentirti sempre all’altezza e mai inferiore, mai un’alternativa. Ti auguro di essere sempre qualcosa di bello per chi hai accanto”. Che fosse una diretta frecciata a McKennie? Pare di sì considerato che, qualche giorno dopo, i due hanno smesso di seguirsi e la modella è volata in Sardegna con le amiche.