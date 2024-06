Margherita, chi è la fidanzata di Alessandro Buongiorno

Fonte: IPA Alessandro Buongiorno

Alessandro Buongiorno è da tempo fidanzato con Margherita Ceruzzi. Di lui si sa tanto, considerando il suo ruolo molto in vista. È infatti un difensore del Torino, al centro di voci di mercato, ma soprattutto uno dei 26 convocati di Luciano Spalletti per l’Europeo 2024. Conosciamo però meglio lei. Chi è Margherita Ceruzzi, fidanzata storica e prima tifosa del calciatore.

Chi è Margherita Ceruzzi

Non si hanno tante informazioni su Margherita Ceruzzi, che siano sconnesse dalla sua relazione con Alessandro Buongiorno. Non sfrutta i social per pubblicizzare il proprio lavoro e non vanta un incredibile seguito. Poco più di 7mila follower e tanti scatti di vita quotidiana.

I due vivono una storia d’amore bellissima da molti anni. Un legame molto forte, reso evidente anche dalla costante presenza di lei alle partire del Torino. Un compito portato avanti anche agli Europei 2024, per quanto il suo Alessandro non sia tra i titolari del gruppo di Spalletti.

Una bellezza acqua e sapone, che rappresenta anche una boccata d’aria fresca nel panorama dei personaggi in vista. I due si sostengono a vicenda e in lei Buongiorno ha trovato una spalla sempre pronta sulla quale contare: “Margherita mi è stata molto vicina ad è sempre stata con me”. Queste le parole del difensore, pronunciate nel corso di un’intervista a Toro News. Il calciatore infatti non perde occasione di parlare della donna della sua vita.

Il legame tra Alessandro e Margherita

Alessandro Buongiorno è uno dei giovani talenti del calcio italiano. A giugno 2024 ha compiuto 25 anni e potrebbe essere in Nazionale, e nel giro dei grandi club, a lungo. I tifosi sono molto attenti al suo quotidiano e seguono anche la sua compagna Margherita Ceruzzi. Felici del fatto che i due pubblichino spesso scatti insieme, in vacanza o in città.

Nel corso dell’intervista, Buongiorno non ha soltanto sottolineato d’aver ricevuto costante supporto dalla sua dolce metà, ma d’essere stato a sua volta pronto a sostenerla. Non è una valletta, Margherita Ceruzzi, e per il momento non sembra aver espresso ambizioni per il mondo dello spettacolo, anzi.

È infatti a un passo dalla laurea in giurisprudenza, come spiegato da Buongiorno: “Le manca solo la tesi. Ora sono io che devo aiutarla”. I due sono concordi nel restare al di fuori delle luci dei riflettori. Anche il gossip non li sfiora e loro non danno ragione alcuna per essere d’interesse per i paparazzi. Conducono una vita riservata e serena, anche se il prossimo salto di carriera del difensore potrebbe cambiare qualche equilibrio.