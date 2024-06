Fonte: IPA Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Una serata di grandi emozioni, un gol che ci ha salvati dall’eliminazione e una moglie innamorata fiera del suo Mattia Zaccagni. Lei è Chiara Nasti, una delle influencer più seguite del panorama social e in dolce attesa della loro seconda figlia – Dea – che dovrebbe nascere a giorni. Per il calciatore della Lazio si tratta del primo gol in maglia azzurra, arrivato inoltre in un momento delicatissimo della competizione e quasi a tempo scaduto. Gli 8 minuti di recupero hanno di fatto salvato la Nazionale di Luciano Spalletti che non si è arresa fino alla fine.

La reazione di Chiara Nasti al gol di Mattia Zaccagni

La seconda gravidanza di Chiara Nasti è ormai agli sgoccioli e, a circa 20 giorni dal parto, non può che gioire per l’impresa di suo marito Mattia Zaccagni, che ci ha messo il cuore fino all’ultimo minuto. Dopotutto, questo è quello che il Commissario Tecnico ha insegnato loro: mai arrendersi, fino alla fine. La sua caparbietà è così stata ripagata con un pareggio bellissimo che purtroppo elimina un’ottima Croazia ma che ci proietta direttamente verso gli Ottavi di finale contro la temutissima Svizzera.

Chiara Nasti ha chiaramente seguito tutto da casa, da dove non si può spostare troppo visto il suo stato, e ha festeggiato su Instagram condividendo le immagini che sono seguite al gol di suo marito – Mattia Zaccagni – eroe della serata al termine di una partita combattutissima e dalla quale potevamo uscire sconfitti dopo il gol di Modric, subito dopo un grave errore della difesa azzurra che ha confuso il portiere Gigio Donnarumma.

Quando nasce la bambina di Chiara Nasti

A meno di due anni dalla nascita del piccolo Thiago, l’influencer sta per dare alla luce la seconda figlia che arriva a un anno dal matrimonio con Mattia Zaccagni. La coppia ha già deciso di chiamarla Dea, come ha indicato lei sul suo profilo Instagram, ma pare che la piccola non abbia ancora un corredino personalizzato dal momento che il nome è stato deciso solo negli ultimi giorni.

“È stata una gioia immensa. Sono passate tante immagini nella testa, un’emozione indescrivibile. Aver regalato il pareggio alla squadra era importante per qualificarci, sono felicissimo. L’ultima palla della partita? Non mi ero neanche reso conto… Calafiori mi ha dato un pallone bellissimo, ho tirato senza pensare. E poi la corsa con tutti i ragazzi, che mi hanno fatto un po’ soffrire sommergendomi. È stato incredibile”, ha raccontato Mattia Zaccagni dopo la rete incredibile al 98′.

E, a chi lo paragona ad Alex Del Piero, risponde così: “Il mio gol simile a quello di Del Piero? Alex era il mio idolo, avevo il suo poster in camera e ci siamo visti prima della partenza… Poi ci siamo risentiti anche nei giorni scorsi, è stato emozionante”. Intanto, Mattia Zaccagni è già pronto per la seconda prova più importante della sua vita: tra pochi giorni diventa papà per la seconda volta e di una bellissima bambina, che entrambi hanno fortemente voluto dopo la nascita di Thiago che ha pure assistito al loro matrimonio.