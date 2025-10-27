Chiara Frattesi: “Non mi accettavano accanto a Geolier, volevo sparire”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Da sempre riservata, Chiara Frattesi ha parlato raramente della sua relazione con Geolier. Questa volta lo fa su Instagram, parlando con sincerità delle paure legate alla sua storia d’amore, del confronto fatto dai fan con la ex del cantante e delle critiche ricevute che l’hanno particolarmente ferita.

Chiara Frattesi: “Non mi accettavano accanto a Geolier”

Influencer e modella, Chiara Frattesi è legata da diverso tempo a Geolier. La storia è stata prima tenuta segreta da entrambi, poi ha subito numerose critiche. La giovane infatti ha spesso dovuto fare i conti con chi la accusava di stare con il cantante solamente per interesse e con una parte del fandom che la paragonava a Valeria D’Agostino, ex dell’artista napoletano.

Chiara ha confidato di aver vissuto dei momenti difficili, subendo il peso del giudizio degli altri e sentendosi insicura, tanto da voler sparire. “All’inizio della mia relazione avevo paura di non riuscire a oltrepassare questo ostacolo che vedevo davanti a me – ha raccontato su Instagram -, la gente non mi accettava e non vivevo bene la mia vita in quel periodo, c’erano momenti di sconforto dove volevo solo sparire”.

La Frattesi ha rivelato di aver avuto in quel momento il supporto della sua famiglia, ma soprattutto di Geolier (vero nome Emanuele). “La fortuna è che ho avuto accanto a me la mia famiglia, le mie amiche ed Ema che mi hanno sempre aiutato a superare tutto – ha confidato -. Quando avevo bisogno di loro bastava una chiamata ed era tutto passato. Con il tempo ho imparato a non dar retta alle cose scritte sui social, l’importante è il giudizio delle persone accanto a te, solo chi ti ama e ti conosce (oltre a te stesso) sa che persona sei e quanto vali. Mai abbattersi per dicerie di cui la gente non sa nulla”.

L’amore di Chiara Frattesi e Geolier

Chiara Frattesi ha poi parlato del suo rapporto con Geolier che ad oggi considera l’uomo della sua vita. “lo ed Ema non sembrerebbe ma siamo molto simili su tante cose – ha confessato -, direi una falsità se dico che andiamo d’amore e d’accordo su tutto, è normale avere dei pensieri diversi o modi di fare diversi ma credo che nell’amore se si vuole si trova sempre un punto d’incontro”.

“Se mi chiedono di immaginare un futuro senza di lui non lo vedo, è come se fossimo insieme da sempre. lo ho trovato lui e lui ha trovato me”, ha concluso. Da oltre un anno l’influencer e il cantante sono legati da un sentimento che sembra autentico e forte.

Una love story arrivata poco dopo la rottura di Geolier con Valeria D’Agostino, a cui il cantante aveva dedicato parole dolcissime durante un concerto al Maradona di Napoli. Prima di cantare Si stat tu, brano scritto per lei, aveva spiegato: “Il prossimo pezzo l’ho dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale. A Napoli si dice ‘È a femmena ca t fa omm” (è la donna che ti rende uomo). Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. L’amore è un amore, sempre. Dedicatelo alla persona che amate, come ho fatto io”.