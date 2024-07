Geolier, Chiara Frattesi è la nuova fidanzata? L’indiscrezione: “Sono inseparabili”

Fonte: Getty Images Dopo la rottura dalla fidanzata storica Valeria, Geolier avrebbe iniziato a frequentare Chiara Frattesi

Novità nella vita privata di Geolier. Il rapper di Secondigliano, diventato popolare grazie all’ultima edizione del Festival di Sanremo, avrebbe iniziato a frequentare Chiara Frattesi, la sorella del giocatore dell’Inter. Una frequentazione che sarebbe iniziata dopo l’addio del cantante napoletano alla fidanzata storica Valeria D’Agostino. Stando alle indiscrezioni i due avrebbero approfittato della pausa estiva dai rispettivi impegni per concedersi una vacanza insieme, all’insegna del sole, del mare e della passione.

Geolier e Chiara Frattesi stanno insieme?

A lanciare lo scoop l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo account Instagram ha fatto sapere: “È scattata la passione tra Geolier e Chiara Frattesi. Lei è la sorella del calciatore dell’Inter. Sono giorni che i due sono inseparabili e lui le avrebbe pagato tutta la vacanza. Solo amicizia speciale o sta scattando la scintilla?!? Fonte ufficiale e vera al 100%”.

A dare manforte all’indiscrezione Deianira Marzano, che ha raccolto le testimonianze di alcuni utenti che avrebbero visto Geolier e Chiara Frattesi insieme in questi giorni. Per il momento nessuna conferma e neppure nessuna smentita da parte dei diretti interessati. Molto probabilmente essendo una liaison ancora agli inizi è presto per sbilanciarsi.

Pure perché sia Geolier sia Chiara Frattesi sono reduci da due rotture piuttosto fresche. Il cantante ha chiuso la lunga relazione con Valeria D’Agostino, anche lei modella e influencer e pure lei nata e cresciuta a Napoli. “Una rottura difficile da superare”, aveva detto Geolier non poco tempo fa perché “ero abituato a vivere in quel modo”.

Perché si sono lasciati Geolier e la fidanzata Valeria D’Agostino? I diretti interessati non hanno mai svelato i motivi della rottura ma a quanto pare non hanno retto al peso della popolarità di Emanuele Palumbo (questo il vero nome del rapper), diventato uno dei giovani cantanti più chiacchierati e seguiti in Italia dopo la partecipazione all’ultimo Sanremo di Amadeus. Un po’ come è accaduto in precedenza con Blanco e l’ex fiamma Giulia.

Dopo il Festival i fan della coppia hanno cominciato a notare dettagli che facevano presagire l’arrivo di una crisi. Inizialmente sono sparite le foto di coppia, poi Geolier e Valeria si sono unfollowati a vicenda e il giorno del compleanno di lui (23 marzo) non sono arrivati gli auguri social della fidanzata.

Chiara Frattesi invece ha archiviato la breve liaison con Weston McKennie, il calciatore americano centrocampista della Juve. Insieme solo per pochi mesi sembravano fare sul serio – sono usciti allo scoperto durante i festeggiamenti per la Coppa Italia – ma pare sia finita a causa di alcuni tradimenti.

Chi è Chiara Frattesi, la sorella del calciatore Davide Frattesi

Chiara Frattesi è nata nel 2002 a Roma e nella Capitale è cresciuta e vive. Conclusi gli studi ha iniziato una carriera nel mondo dello showbiz, partecipando a diversi concorsi di bellezza. Oggi Chiara è una modella del settore beauty e, parallelamente, un’influencer molto seguita sui social.

Il suo sogno, però, è quello di diventare una giornalista sportiva. E lo rincorre frequentando assiduamente Milano, dove anche il fratello Davide si è trasferito da quando gioca nell’Inter. È una grande amante degli animali, in particolare dei cavalli e dei cani. È inoltre appassionata di viaggi.