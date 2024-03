Fonte: IPA Stefano De Martino

Si continua ad andare alla ricerca disperata del nuovo amore di Stefano De Martino. Siamo però sicuro che l’ex di Belen Rodriguez voglia cimentarsi in una nuova storia tanto in fretta? Nei mesi scorsi ha viaggiato molto in compagnia di suo figlio, per poi gettarsi nel lavoro. È una fase importante per la sua carriera, considerando anche le voci che lo vedono in corsa per Sanremo 2025. Eppure gli esperti di gossip non smettono di citarlo, affiancandogli numerose donne. Di seguito le ultime notizie in merito.

Stefano De Martino e Dayane Mello

Il ben noto conduttore Rai avrebbe un flirt con Dayane Mello. È bene sottolineare l’importanza del termine, ben differente nel significato da storia/relazione. Di seguito spiegheremo il perché di tutta questa rilevanza.

A lanciare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Gli è giunta voce che i due si sarebbero visti e non in veste d’amici. Non è da escludere che da ciò possa nascere una relazione vera e propria ma, al momento, la ben nota firma di Chi, e autore di numerosi programmi, ha preferito non sbilanciarsi.

Si è limitato a riportare quanto gli è giunto all’orecchio. I due sono coetanei, con lei che è la più grande della “coppia” di svariati mesi. Classe ’89 e carriere ormai ben avviate. La modella brasiliana è un volto noto della televisione italiana. Ricordiamo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, dov’è arrivata al sesto posto.

In seguito ha poi preso gusto con i reality show, come dimostrano Monte Bianco – Sfida verticale, ma soprattutto L’Isola dei famosi nel 2017 e Pechino Express nel 2020. In seguito è anche giunta al quarto posto nella quinta edizione del Grande Fratello VIP, nella sua versione pre pandemia di Covid-19.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sappiamo che è stata legata in passato al modello Stefano Sala, con il quale ha avuto un figlio. In seguito ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Andrea Turino. Oggi l’uomo al suo fianco potrebbe essere Stefano De Martino, anche se magari giusto per un flirt, come in passato avvenuto con Kanye West (Dayane Mello lo ha spesso ribadito).

Forse non tutti ricorderanno, però, che quella tra Dayane Mello e Stefano De Martino non è una conoscenza recente, anzi. Nel 2017 i due erano infatti stati paparazzati, tra teneri abbracci e sguardi profondi. Avvistati insieme a Capri, per poi generare un vero e proprio caso con uno scatto dei due insieme, pubblicato dalla modella su Instagram e prontamente cancellato. Se le parole di Gabriele Parpiglia venissero confermate, si tratterebbe, dunque, di un ritorno di fiamma.

La verità su Luciana Montò

Chi segue da vicino le vicende amorose di Stefano De Martino, però, ricorderà come proprio Parpiglia avesse parlato di recente di un flirt con Luciana Montò. Torniamo dunque all’importanza del termine “flirt”. Il giornalista ha infatti sottolineato di non aver mai parlato di una relazione o di nozze in arrivo.

Ha dunque lasciato intendere che quella frequentazione sia terminata così com’era iniziata: “Le foto con questa ragazza sono state scattate a un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Con lui (Stefano) ci siamo messaggiati, scherzando. Adesso mi è però arrivata una notizia. Pare che abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione sia Dayane Mello”.

Il gossip precedente non è dunque stato smentito, bensì riposto all’interno di ben precisi argini. Non si è mai trattato dell’annuncio della sua nuova fidanzata. Fino a prova contraria, Stefano De Martino è single e libero di frequentare chiunque lo voglia, anche solo per una notte.