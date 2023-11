La bambina che dormiva sempre con la luce accesa: questo il titolo del libro autobiografico di Dayane Mello, che ne ha svelato in anteprima il contenuto ospite di Verissimo nel pomeriggio di sabato 4 novembre. Il suo è un passato doloroso, ma la modella brasiliana continua a nutrire dolci speranze per il futuro, supportata dall’amore per la figlia.

Dayana Mello, un’infanzia sofferta

Non è stata un’infanzia felice quella di Dayane Mello. Nata a Joinville, in Brasile, da bambina fu praticamente abbandonata dai genitori assieme ai 10 fratelli. Il padre lasciò la famiglia per un’altra donna e la madre, per provvedere ai figli, fu costretta a prostituirsi, restando per lungo tempo lontano da casa. “Eravamo dei bambini così magri e soli, avevamo sempre fame, sempre” confida la modella a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo.

Una volta tornata in famiglia, la madre portò con sé un nuovo compagno. Un militare severo e maschilista, che non riuscì mai ad amare Dayane: “Mi picchiava, una volta mi fece così male che dopo tentai il suicidio” confida l’ex concorrente del GF Vip. “Presi tutte le pillole che riuscì a trovare”, ma la nonna riuscì a portarla in ospedale in tempo e da lì iniziò la sua nuova vita.

Mello, ancora ragazzina, lascia la casa materna per fare la modella e inizia a guadagnare abbastanza da emanciparsi dal crudele padrino. “Quando le mie foto sono uscite su una rivista, sono andata nel negozio di mio padre e gliele ho sbattute in faccia. Da lì abbiamo ricostruito il nostro rapporto”. Anche con la madre, nonostante per anni le donne non si siano viste né parlate, Dayane ha infine trovato la pace: “Quando ci siamo reincontrate era già sotto morfina, ma ho capito la grande donna che era, che i sacrifici li ha fatti per noi. Lei mi manca, non è stata un amore non vissuto, io sono nata per amore e quindi non la giudico, quello che mi fa male è che io non abbia ricordi di lei”.

La perdita dell’amato fratello

Quando tutto sembrava ormai volgere al meglio, con Dayane Mello ormai popolare personaggio televisivo, arriva un altro grande dolore. Mentre la modella si trovava nella casa del Grande Fratello Vip, l’amato fratello Lucas muore in un incidente stradale in Brasile. Di fronte alla notizia, Dayane cade in una profonda depressione, dalla quale uscirà solo grazie all’amore per la figlia.

Le speranze per il futuro

Oggi, Dayane Mello è mamma felice della piccola Sofia, nata dalla relazione con l’ex compagno Stefano Sala, con cui mantiene ottimi rapporti proprio per amore della figlia: “Non abbiamo mai fatto pesare i nostri problemi personali su Sofia”. Sono una famiglia allargata felice, ma Mello continua a sperare nel sogno di una famiglia più tradizionale e, perché no, più numerosa.

“Ho voglia di diventare ancora mamma” confida sorridendo la modella. Forse per rifarsi di quell’aborto cui fu costretta giovanissima, ad appena 17 anni: “Volevo essere una madre, mi sarebbe piaciuto essere una madre giovane, ma non volevo che quel bambino soffrisse come avevo sofferto io”. E, oltre alla maternità, sogna anche un nuovo grande amore: “Non voglio più essere una mamma single”.