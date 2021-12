Dayane Mello torna dalla figlia e svela la sua verità sulle presunte molestie

Stefano Sala: la storia con Dayane Mello, i figli e la carriera

Il percorso di Dayane Mello all’interno dell’ultimo reality show di cui è stata protagonista, La Fazenda in Brasile, ha attirato grandi attenzioni e, soprattutto, sollevato molte preoccupazioni. Dopo una serata di festa, infatti, è scattato un vero e proprio caso: l’ex gieffina sarebbe stata vittima di molestie da parte del concorrente Nego De Borel. Dopo la sua eliminazione e giorni di silenzio, ora a parlare e a svelare come stanno veramente le cose è proprio lei.

Dayane Mello torna in Italia e riabbraccia la figlia

Dayane Mello è finalmente tornata in Italia. Dopo essere stata a lungo lontano, per via della sua partecipazione al reality show brasiliano La Fazenda, ha finalmente deciso di ritornare nel Bel Paese dove, ad aspettarla, c’è una persona per lei veramente speciale.

Trascorse due settimane dalla sua eliminazione al programma, infatti, Dayane ha preso un volo che l’ha portata dal Brasile fino a Milano. Ha poi deciso di fare una sorpresa alla piccola Sofia, la sua prima e unica figlia nata dalla breve storia con il suo ex, Stefano Sala.

La Mello, infatti, ha deciso di presentarsi all’uscita da scuola e ha atteso la piccola Sofia con dei palloncini a forma di cuore. La bambina, felice di rivedere sua madre, si è lasciata andare ad un lungo e dolcissimo abbraccio che ha commosso tutti i follower di Dayane.

Dayane Mello: la sua verità su cosa è successo a La Fazenda

L’ex gieffina ha poi rotto il silenzio sulla vicenda delicatissima che l’ha vista protagonista. Dopo una serata di festa a La Fazenda, Dayane Mello, stando a quanto riportato da telespettatori e alcuni media, sarebbe stata vittima di una vera e propria molestia da parte del concorrente Nego De Borel. Un’accusa forte, che ha sollevato un polverone.

Dopo essere stata eliminata dal reality show, Dayane Mello ha deciso di restare in silenzio sulla vicenda e prendersi del tempo per elaborare quanto accaduto. Ora, però, è pronta a rivelare la sua verità. Lo ha fatto su Instagram, con un lungo post in cui ha spiegato di aver parlato con degli psicologi e di aver visionato tutti i filmati:

Sono giunta alla conclusione – ha dichiarato – che, sebbene la sua condotta (di Nego) non sia stata la più prudente possibile in quella situazione, non ha commesso abusi contro di me e non mi ha stuprata.

Con il post, Dayane ha anche espresso la volontà di archiviare in fretta la faccenda. Nego, ha affermato, non si è comportato nel migliore dei modi nei suoi confronti ma, per lei, parlare di molestie è esagerato rispetto a quanto veramente accaduto. Sarà veramente l’ultima volta che parla di quanto accaduto a La Fazenda?