Dayane Mello vittima di molestie a La Fazenda: cosa è successo

A pochi mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello Vip 5, dove è stata una delle protagoniste indiscusse, Dayane Mello ha deciso di rimettersi in gioco. Stavolta partecipa a La Fazenda, reality show brasiliano che ha appena avuto inizio. E, a quanto pare, è stata vittima di un episodio davvero deprecabile.

Proprio mentre in Italia debuttava la nuova edizione del GF Vip, in Brasile si apriva il sipario su La Fazenda, che vede tra i concorrenti anche Dayane Mello. La splendida modella si trova a dormire nella Baìa, una stalla (dotata anche di un bellissimo cavallo!) con dei materassi posati a terra. È proprio qui che sarebbero avvenute le molestie: nel corso della serata, Dayane e tutti gli altri protagonisti dello show si sono divertiti ad una festa organizzata dalla produzione, quindi ciascuno si è ritirato presso il proprio letto.

La modella, un po’ brilla per aver bevuto qualche bicchiere di troppo, è stata subito avvicinata da Nego Do Borel, cantante brasiliano che sta prendendo parte al reality. L’uomo, secondo quanto si può vedere dai filmati che hanno rapidamente fatto il giro del web, ha più volte cercato di baciare la Mello, importunandola con il suo comportamento. Nella stalla, avendo il suo materasso vicino a quello di Dayane, il cantante ha tentato ripetutamente di toccarla sotto le coperte: gli espliciti rifiuti di lei non hanno avuto alcun effetto, dal momento che le molestie sono sembrate continuate per un po’. Fin quando, forse arrabbiato per la situazione, Do Borel non ha scagliato un secchio contro il muro della stalla, svegliando gli altri concorrenti e mettendo tutti in agitazione.

A quel punto, le telecamere hanno smesso di inquadrare la scena, probabilmente per evitare di dare maggior risalto all’episodio. In sottofondo, si sono comunque sentite delle voci concitate. Quando le riprese sono ricominciate, Dayane Mello stava dormendo e Nego non era presente nella Baìa. Secondo alcune voci che circolano sui social, prima di tornare a letto la modella sarebbe addirittura scoppiata in lacrime chiedendo l’intervento della produzione. Tutto ciò ha suscitato notevoli polemiche tra il pubblico: il cantante brasiliano, d’altronde, è già stato in passato accusato di violenza domestica da alcune sue ex fidanzate, e ciò non fa che buttare benzina sul fuoco. Ora in molti chiedono l’espulsione di Nego, per il suo comportamento inaccettabile.