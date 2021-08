GF Vip, Dayane Mello pronta per un nuovo reality (in Brasile)

editato in: da

Stefano Sala: la storia con Dayane Mello, i figli e la carriera

Dayane Mello potrebbe tornare presto in tv con un nuovo progetto lavorativo, ma questa volta in Brasile. La splendida modella, nata proprio nel Paese sudamericano, stando ad alcune indiscrezioni riportate dai giornali locali sarebbe in lizza per partecipare al reality La Fazenda, ovvero la versione latina de La Fattoria.

Da noi il reality ha avuto vita breve (è andato in onda soltanto dal 2004 al 2009, per poi sparire dai radar), anche se si è parlato recentemente di un possibile ritorno, ma in Brasile va alla grande, un’edizione dopo l’altra. Perciò per la bella Dayane potrebbe essere un’ulteriore occasione per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico, come del resto è già accaduto nell’ultima edizione del GF Vip.

Attualmente la Mello si trova proprio in Brasile per trascorrere le vacanze insieme alla sua famiglia. Il Covid l’ha costretta a lungo lontana da casa e, come moltissime persone, non ha perso tempo per volare oltreoceano e riabbracciare i propri cari. Il suo profilo Instagram pullula di scatti in riva al mare in cui si gode delle tranquille giornate di sole, con outfit e costumi che ne esaltano la forma praticamente perfetta.

L’ultimo periodo non è stato facile per la modella brasiliana, che ha perso due persone fondamentali nella sua vita. Dapprima il fratello minore Lucas, scomparso in un terribile incidente stradale lo scorso febbraio proprio mentre si trovava nella Casa del GF Vip 5. Per lui di recente Dayane ha compiuto un gesto bellissimo, acquistando in Brasile la casa che amava tanto e realizzando il sogno del loro papà.

Poi per Dayane, però, è arrivato un altro evento tragico: la modella ha perso mamma Ivone, dopo una dura battaglia contro un cancro che non le ha lasciato scampo. In quella triste occasione aveva speso delle parole davvero toccanti: “Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore”.

Non ci resta che attendere notizie ufficiali, Dayane intanto non ha espresso alcuna conferma sulla partecipazione al reality brasiliano. Incerto anche il corso della love story con Andrea Turino, anche se ha conosciuto la sua famiglia e sappiamo che a sua volta l’imprenditore ha avuto modo di conoscere la piccola Sofia, che Dayane ha avuto dall’ex compagno Stefano Sala.