Dayane Mello compra la casa del fratello Lucas: “Era il sogno di papà”

Dayane Mello compra la casa in cui viveva il fratello Lucas e la regala alla famiglia. La modella ha voluto realizzare il sogno del suo papà, rendendo omaggio all’amatissimo fratello, scomparso pochi mesi fa. Nel corso della sua avventura al GF Vip, la top model ha affrontato una prova difficilissima. In piena pandemia e mentre si trovava nella Casa di Cinecittà, ha ricevuto la terribile notizia della morte di suo fratello.

Un dolore enorme per Dayane che, lontana dalla famiglia e senza nessuna possibilità di raggiungere il Brasile, ha deciso di rimanere nella Casa, sostenuta dagli altri inquilini. La scomparsa del 26enne, rimasto coinvolto in un incidente d’auto, ha segnato profondamente la Mello che non ha mai smesso di ricordarlo anche con gesti importanti.

Nelle Stories di Instagram, la modella ha postato alcune foto, raccontando a follower di aver acquistato la casa in cui viveva il fratello, donandola alla famiglia. Un sogno realizzato per il papà e per l’altro fratello, Juliano, a cui è molto legata. “Questo è il posto preferito di Lucas dove ha vissuto per un anno”, ha svelato Dayane, postando gli scatti che mostrano un’abitazione immersa nel verde. “Sono riuscita a comprare questa casa per la mia famiglia, esattamente questo posto era il sogno di mio padre quando ero piccola – ha spiegato -. Sono così felice di aver realizzato il loro sogno e di avere un piccolo posto per me in Brasile”.

La modella ha poi rivolto un pensiero alla sua famiglia: “Grazie alla mia famiglia di esistere e guidarmi, grazie fratello mio per esserti preso cura di me e di tutto ciò che mi circonda sempre, sei il miglior fratello del mondo. Te amo”. Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per la Mello che, poco dopo la morte del fratello, ha dovuto affrontare un altro lutto. La top model infatti ha perso anche la madre, Ivone Dos Santos, a causa di un tumore. Le due erano riuscite a chiarirsi durante la permanenza della Mello al GF Vip dove per la prima volta aveva parlato della sua infanzia difficile e dei rapporti tesi con la madre.