Chi è Andrea Turino, il nuovo fidanzato di Dayane Mello

Andrea Turino è il presunto nuovo fidanzato di Dayane Mello. A svelare l’identità dell’uomo che le avrebbe rubato il cuore è stata proprio la modella che nelle Stories di Instagram ha condiviso alcuni scatti in cui abbraccia l’imprenditore.

Dopo un anno complicato e impegnativo, segnato dalla partecipazione al GF Vip, ma anche da grandi dolori, come la morte del fratello Lucas e della madre, Dayane ha deciso di concedersi una vacanza lontano da tutto e da tutti. La top model è partita alla volta della Grecia, trascorrendo qualche giorno di relax a Mykonos. Insieme a lei la figlia Sofia, frutto del legame passato con Stefano Sala, ma soprattutto Andrea Turino.

Manager casertano, lontano dal mondo della tv, Turino era già stato avvistato in passato in compagnia di Dayane Mello. La modella e l’imprenditore erano stati paparazzati da Chi, fra baci appassionati e sguardi d’intesa. Ora, dopo una breve lontananza, sembra che il feeling sia tornata. I due si sarebbero ritrovati durante una vacanza con un gruppo di amici, fra cui Soleil Sorge, in Costiera Amalfitana.

La Mello avrebbe riscoperto l’amore per Turino, trovando la serenità che attendeva da molto. Dayane non ha mai nascosto il suo bisogno di trovare una persona che l’amasse, con cui condividere le gioie, ma anche le difficoltà quotidiane. “Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti – ha confidato di recente a Chi –. Io per star bene devo avere i mattoni sotto i piedi, le basi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva sotto di me. Ho bisogno di un uomo”.

Gli ultimi mesi d’altronde sono stati piuttosto difficili per Dayane. La modella ha dovuto affrontare la tragica scomparsa del fratello Lucas, a cui era legatissima, coinvolto in un incidente stradale mentre lei si trovava nella Casa del GF Vip. Poco dopo la fine del reality, la Mello ha vissuto un altro dramma: la morte della madre dopo una lunga battaglia contro un tumore. Eventi che hanno segnato profondamente Dayane che oggi cerca stabilità e un amore che le regali la felicità che desidera da sempre.