GF Vip, la Volpe e la Bruganelli fanno centro: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il Grande Fratello Vip è appena cominciato ma promette già grandi colpi di scena: un’edizione – la terza sotto l’egida di Alfonso Signorini – che ha visto fioccare le prime polemiche ancor prima dell’apertura della porta rossa della Casa e che ha già tutte le carte in regola per offrire al pubblico momenti emozionanti e di grande intrattenimento.

Il nuovo duo di opinioniste formato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sta già dimostrando di essere all’altezza del ruolo che Signorini gli ha affidato, e non sono mancati i primi scontri e le gaffe che stanno facendo discutere i telespettatori.

Scopriamo insieme i momenti più interessanti della prima puntata e le pagelle ai protagonisti del Grande Fratello Vip.

ADRIANA VOLPE E SONIA BRUGANELLI – Si è molto parlato dell’approdo di Adriana Volpe e di Sonia Bruganelli come opinioniste del reality show: una scelta evidentemente ben ponderata da Alfonso Signorini, che non sta facendo rimpiangere il duo composto da Pupo e Antonella Elia. Il primo intervento delle opinioniste è un commento su uno dei concorrenti più attesi di questa stagione, Manuel Bortuzzo: “La disabilità è normalità”, hanno detto entrambe. Impossibile non notare una certa alchimia anche su Gianmaria Antinolfi: le due lo hanno gelato immediatamente, ancor prima di entrare nella Casa, dimostrando grande vivacità nei loro commenti. Voto: 8.

SOLEIL SORGE E RAFFAELLA FICO – Non c’è stato neanche il tempo di varcare la soglia della Casa che sono già iniziati i primi scontri. Durante il primo giro di nomination è scoppiato immediatamente un battibecco tra Raffaella Fico e Soleil Sorge, quando quest’ultima ha deciso di fare il nome di Raffaella. “Prima di entrare qui, mi era antipatica, poi però dopo averla vista nella Casa mi ero persino ricreduta – ha sbottato la Fico – Forse mi sbagliavo”. Il siparietto, tra una battuta al vetriolo e qualche uscita infelice, si è concluso con un laconico “È perfida” di Raffaella rivolto a Soleil. Voto: 5.

TOMMASO ELETTI – L’ingresso nella Casa del GF Vip dovrebbe essere l’occasione per Tommaso Eletti di riscattarsi dopo l’esperienza, non esattamente positiva, di Temptation Island. Peccato che con la sua presentazione abbia già fatto crollare tutti i suoi buoni propositi: “Amo le donne, ma solo quelle con la D maiuscola. Dopo la fine della storia con Valentina sono stato accusato di essere una maschilista e sessista ma se a lei andava bene quale è il problema?”. Se queste sono le premesse… Voto: 3.