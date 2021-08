GF Vip, nel cast un ex di Belen Rodriguez

editato in: da

Belen Rodriguez mamma bis: le foto più belle con Luna Marì

Nel cast del GF Vip ci sarà un ex di Belen Rodriguez. Secondo le ultime indiscrezioni infatti presto nella Casa più spiata d’Italia entrerà Gianmaria Antinolfi. Nell’estate del 2020 l’imprenditore era finito al centro delle cronache rosa per via del suo legame con la showgirl argentina.

All’epoca Belen era reduce dall’addio a Stefano De Martino. Dopo aver raccontato su Instagram il suo dolore e la tristezza per la fine del matrimonio, la modella argentina si era concessa una lunga vacanza a Capri in compagnia degli amici più cari. Proprio durante il suo soggiorno sull’isola, la Rodriguez era stata immortalata mentre baciava Antinolfi.

Poco dopo però le strade dell’imprenditore e della showgirl si erano divise. Belen era stata avvistata a Ibiza dove aveva incontrato Antonino Spinalbese, suo attuale compagno. Di recente la modella ha festeggiato un anno d’amore con il fidanzato da cui ha avuto la sua secondogenita, Luna Marì. Mentre la Rodriguez si sta godendo la serenità ritrovata, sognando un futuro con Antonino, Gianmaria sarebbe pronto per varcare la porta rossa.

Classe 1985, è nato a Napoli, ma vive a Milano. Affascinante e brillante, si è laureato in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e ha un Master in Management alla Bocconi. Dal 2017 ricopre il ruolo di direttore delle vendite presso la Caravel Pregiate Spa e la France Croco, aziende specializzate nel pellame per l’alta moda che fanno parte di una holding che possiede marchi fashion come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta e Pomellato. Prima di innamorarsi di Belen, Gianmaria era stato avvistato in compagnia di Dayane Mello, ex concorrente del GF Vip e modella.

Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà sul piccolo schermo a partire dal 13 settembre. I primi nomi del cast sono già stati svelati. Oltre a Gianmaria Antinolfi, nella Casa di Cinecittà entreranno Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli. Le opinioniste invece saranno Adriana Volpe, ex concorrente del reality, e Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis. “Dubito che andranno d’accordo – ha confidato il conduttore -. Le ho portate a cena insieme a Roma e ho visto come interagiscono: Adriana è rassicurante, accogliente; Sonia è disincantata, cinica il giusto. Credo che ci sarà un’atmosfera abbastanza elettrica in studio”.