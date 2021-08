Belen Rodriguez rivela il gesto degli ex dopo la nascita di Luna Marì

La Rodriguez ha vissuto diversi amori importanti, il più grande con Stefano De Martino. Era il 2012 quando i due si innamorarono dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi. All'epoca lui era ancora legato a Emma Marrone, mentre lei era fidanzata con Fabrizio Corona. Una passione travolgente che li portò poco dopo a sposarsi e a coronare la loro unione con la nascita di Santiago. Poi la crisi, la rottura e una separazione dolorosa, interrotta da un ritorno di fiamma che aveva fatto sognare i fan.

Nell'estate del 2020 l'addio definitivo, con una Belen che non si era nascosta, mostrandosi su Instagram triste e disarmata per la fine del suo matrimonio. Da allora molte cose sono cambiate. A Ibiza, dove era fuggita per trovare un po' di pace, la Rodriguez a ritrovato l'amore fra le braccia di Antonino Spinalbese. Oggi l'hairstylist è l'uomo della sua vita e il papà della secondogenita Luna Marì.

L'arrivo della piccola ha segnato un punto di svolta nell'esistenza di Belen, indicando la sua rinascita dopo tanto dolore. A festeggiare il suo arrivo non solo gli amici e la famiglia, ma anche gli ex della Rodriguez, come ha confermato lei stessa. La showgirl ha raccontato al settimanale Chi che tutti, nessuno escluso, le hanno fatto gli auguri per l'arrivo di Luna Marì. Stefano De Martino, che ha messo Like alla prima foto della piccola su Instagram, si sarebbe congratulato con l'ex moglie anche in privato. "Sono stati tutti molto carini", ha confessato Belen, che ora guarda al futuro con Antonino. "Sono stati mesi difficili perché Belen ha sofferto - ha confidato Spinalbese -. Quando è nata Luna Marì e siamo tornati a casa era come se ci dovessimo conoscere di nuovo, perché lei è cambiata molto, in positivo. È molto dolce, è stato un nuovo corteggiamento".