Michelle Hunziker, l’appello su Instagram al Governo per chi è in difficoltà

Michelle Hunziker scende in campo per commentare il difficile momento che sta vivendo l’Italia e sul suo profilo Instagram lancia un appello al Governo dopo le decisioni prese da Giuseppe Conte.

La bella Hunziker ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto che la ritrae pensierosa. Michelle pensa a tutti coloro che devono chiudere le loro attività a causa dell’emergenza sanitaria e scrive: “Oggi mi sono svegliata pensierosa… penso a tutti coloro che devono richiudere le loro attività… era già faticoso riprendersi, ma si sono tutti rimboccati le maniche e con determinazione e senza lamentarsi, si sono messi a lavorare… molti con il sorriso… l’ho visto io!”.

Poi spiega di avere sempre sostenuto in questi mesi i lavoratori più a rischio, continuando a frequentare bar e ristoranti: “Sono un assidua frequentatrice di ristoranti, li amo, li promuovo anche molto sui miei social perché amo le eccellenze italiane 🇮🇹 e non ho MAI smesso di andarci proprio perché credo che stando attenti e rispettando tutte le procedure igieniche si possa serenamente godere di tutte le meraviglie culinarie del nostro paese”.

E dei bar dice: “I nostri bar che tanto ci contraddistinguono e ci invidiano da tutto il mondo e tutte le altre attività che ora si ritrovano a dover chiudere dalle 18.00 o del tutto… sono in estrema difficoltà”.

Michelle Hunziker si rende conto di quanto sia complicato gestire la situazione che stiamo vivendo: “Capisco che non sia facile la gestione di questo virus e capisco anche che per salvaguardare la nostra salute non si possa accontentare tutti”. E poi lancia un appello al Governo perché sostenga tutte le famiglie che si trovano in difficoltà economica: “con FORZA chiedo anch’io al nostro governo di sostenere le famiglie e le attività in difficoltà in questo momento… nel cercare di contenere il virus…non bisogna però morire di fame…”.

Molti follower della presentatrice svizzera sostengono il suo appello e commentano: “brava, esattamente!!!”. E ancora: “Finalmente qualcuno che si espone,grande Michelle”, ” Sei una persona molto sensibile. Questo ti onora. Brava Michelle”. “Auguriamo.oci che queste strette servano a qualcosa”. Altri scrivono: “Sn d’accordo cn te. Sei una persona solare, altruista ed intelligente. Un abbraccio”, “Condivido in pieno brava sei una grande persona”.