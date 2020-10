Michelle Hunziker, la foto di famiglia su Instagram

editato in: da

Michelle Hunziker, mamma sportiva: va a prendere Sole a scuola

Una giornata speciale da celebrare e da trascorrere in famiglia: grandi emozioni il 10 ottobre per Michelle Hunziker, per lei questa data ha un significato particolare perché racchiude tre eventi importanti.

Un momento da dedicare agli affetti per festeggiare il compleanno della figlia Sole che ha spento sette candeline, quello della mamma e nonna Ineke e i sei anni d’amore con il marito Tomaso Trussardi. I due, infatti, si sono sposati il 10 ottobre 2014. L’occasione perfetta per uno scatto tutti insieme postato poi su Instagram, corredato della scritta “famiglia” accompagnata da un cuore.

Nell’immagine, molto spontanea e da cui traspare il calore e l’affetto, si possono vedere la figlia Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza, la mamma Ineke, Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste e i cani della famiglia.

Ma la giornata di festeggiamenti non si è limitata a questo, infatti Michelle ha dedicato un post su Instagram anche a una serie di foto e video per celebrare i tre eventi speciali del giorno.

Scatti di Sole da piccola, un video dolcissimo che le vede assieme, Sole insieme alla nonna e poi una foto in bianco e nero, della showgirl e il marito, ritratti il giorno delle nozze. Michelle ha così raccontato le sue emozioni: “In questa giornata speciale per noi è evidente il numero 7! Sole compie 7 anni, mia Mamma 77 ed io sono nata nel ‘77… oggi è anche l’anniversario del mio matrimonio! Me li devo giocare? Quando ci sono i compleanni delle mie figlie divento sempre molto nostalgica e vado a rivedermi la sera prima tutte le loro foto da quando sono nate. Lo faccio con ognuna di loro… le foto aumentano, così come i vissuti e i ricordi meravigliosi che mi procurano. Adoro assaporare ogni singolo istante del loro presente e mi emoziono ad pensare al loro futuro… ogni tanto mi scende qualche lacrima anticipata se penso ai loro matrimoni o ai miei nipoti un giorno… pensate come sono messa !Auguri Sole del mio cuore. Auguri Mamma, auguri Tom vi amo tanto!”.

Una dedica dolcissima, tanto quanto sono emozionati le foto che ha scelto di condividere con i suoi follower.

Del resto che Michelle sia profondamente legata alla sua famiglia non è un mistero e la showgirl non manca di mostrarlo anche a tutti i suoi fan.