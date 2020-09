Michelle Hunziker, lo scatto romantico con Tomaso Trussardi. E con gli short è un incanto

editato in: da

Michelle Hunziker, i bikini più belli su Instagram

Anche per Michelle Hunziker le vacanze sono finite: dopo un bellissimo soggiorno nelle terre siciliane con la figlia Aurora Ramazzotti, la conduttrice svizzera si è recata in Germania per condurre la puntata finale di un popolare show tedesco. Michelle, però, ha comunque avuto modo di passare qualche giorno in montagna con suo marito Tomaso Trussardi.

Bacio in alta montagna con finta seduta e un simpatico intruso canino!!!!! Domani si parte per Roma verso gli studi di All Together Now per una nuova avventura!!!

Queste sono le parole che accompagnano il post pubblicato dalla Hunziker sul suo profilo Instagram: la foto ritrae lei e il marito mentre si scambiano un tenero bacio su una panchina, in compagnia di un simpatico cagnolino. Michelle è sposata con Tomaso Trussardi dal 2014 e dal loro matrimonio sono nate le figlie Sole e Celeste. Il loro amore è arrivato diversi anni dopo l’addio della conduttrice a Eros Ramazzotti – papà della primogenita Aurora – e in seguito ad altri flirt.

Lo scatto è un dolce momento che la conduttrice ha voluto condividere con i suoi fan, prima di ritornare a Roma per girare la nuova edizione del talent All Together Now, condotto da lei e J-Ax.

Dalla foto pubblicata dalla conduttrice si può vedere che i due sono molto appassionati di moda: sia Tomaso sia Michelle hanno sfoggiato un look semplice ma curato nei dettagli, d’altronde non potevamo aspettarci altro da questa coppia. Trussardi è l’amministratore delegato della famosa (e omonima) casa di moda, mentre la Hunziker è (tra le tante cose) una trend setter che ha anche una linea di cosmetici naturali.

Per questa gita in montagna, lui ha abbinato il colore della camicia alle scarpe, mentre lei ha indossato un completo maglietta bianca e pantaloncini, un outfit semplice ma assolutamente da copiare. Gli shorts color kaki sono un must have: comodi e facili da accostare ad altri indumenti e accessori, Michelle li ha portati benissimo. La showgirl ha sfoggiato così la sua sua impeccabile silhouette, che mantiene in forma anche con tanta palestra. D’altronde, sui suoi social Michelle condivide spesso la sua routine di esercizi, creando perfino un programma di allenamento per i suoi ammiratori chiamato Iron Ciapet.