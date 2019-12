Michelle Hunziker, le figlie Sole e Celeste le assomigliano sempre di più. E Aurora commenta

editato in: da

Sole e Celeste sono cresciute e assomigliano sempre di più a mamma Michelle Hunziker. La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra le piccole di casa Trussardi insieme al marito Tomaso. Uno scatto dolcissimo che è piaciuto molto ai follower e ha mostrato, ancora una volta, la grande somiglianza con le figlie.

“Buona Domenica da tutti noi…dai Trunziker”, ha scritto Michelle, commentando uno scatto bellissimo in cui ha showgirl sorride, stringendo fra le braccia Sole, la sua secondogenita, accanto a lei il marito Tomaso Trussardi, che ride insieme a Celeste. A commentare l’immagine anche Aurora, la primogenita della conduttrice, nata dal suo amore per Eros Ramazzotti. “Trunziker o Hunzardi” ha scritto simpaticamente la 23enne che è legatissima alle sorelle minori.

Era il 1996 quando la Hunziker diede alla luce Aurora, all’epoca era giovanissime e le due sono cresciute insieme. La seconda gravidanza è arrivata dopo l’incontro con Tomaso Trussardi e nel 2013 la showgirl ha dato alla luce Sole. Mentre l’anno successivo ha giurato amore eterno all’imprenditore con una romantica cerimonia a Bergamo. Un anno dopo, nel 2015, la famiglia si è allargata con l’arrivo di Celeste.

Le piccole di casa Trussardi hanno rispettivamente 6 e 4 anni oggi, crescono in fretta e assomigliano sempre di più a mamma Michelle. Stesso sorriso contagioso, stessi capelli biondi e stessa bellezza che non passa inosservata. “Bellissima famiglia e bellissime bimbe”, ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Stupendi” o “Meravigliosi”.

La conduttrice attualmente è al timone di All Together Now, programma di successo che conduce con J-Ax, ma tutto il tempo libero è dedicato alla famiglia. Il tempo passa e le sue figlie crescono, stupende e sorridenti, proprio come aveva sempre sognato. Nel frattempo la showgirl non ha ancora abbandonato il desiderio di avere un quarto figlio. Dopo tre femmine Michelle aveva espresso la volontà di avere un maschietto dal marito Tomaso Trussardi e chissà se nel 2020 riuscirà a realizzare anche questo sogno.