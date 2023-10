Fonte: IPA Michelle Hunziker: elegantissima in bianco ci insegna come portare il tailleur

Michelle Hunziker ha vissuto, nel 2023, una delle trasformazioni più belle che la vita possa offrire. L’amata conduttrice, infatti, è diventata nonna, grazie alla nascita del piccolo Cesare Augusta Cerza, figlio della sua primogenita Aurora Ramazzotti. La presentatrice ha svelato, più volte, di amare questo suo nuovo ruolo e di ospitare frequentemente il neo arrivato a casa sua. Ma Michelle Hunziker è anche una mamma molto presente per le due figlie minori, avute dal matrimonio con Tomaso Trussardi.

Recentemente è stato il compleanno della più grande, Sole Trussardi e la conduttrice televisiva ha organizzato per lei un party da sogno. Presente anche il padre della bambina, Tomaso Trussardi, ma l’ex coppia è sembrata molto distante.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: guerra fredda?

Sole Trussardi ha festeggiato il suo decimo compleanno. La primogenita di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, infatti, è nata precisamente un anno prima della celebrazione del loro matrimonio, che ha avuto luogo il 10 ottobre 2014. Una data speciale, quindi, che la coppia ha festeggiato con un mega party. Malgrado fosse anche l’anniversario delle loro nozze, i due, però, non si sono degnati di uno sguardo, come si nota dalle foto scattate dai paparazzi per l’occasione.

Fonte: IPA

La festa di Sole Trussardi ha avuto luogo all’aperto. Per far divertire la piccola e i suoi amici, Michelle Hunziker ha scelto un party a tema paintball, coloratissimo e allegro. Negli scatti dei fotografi, assiepati per immortalare il momento, si vede la conduttrice televisiva controllare i diversi dettagli e divertirsi con gli invitati. In altre foto, appare il padre della bambina, Tomaso Trussardi, che la abbraccia e si rilassa al sole.

Fonte: IPA

In nessuno scatto, però, l’ex coppia appare vicina. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno preso parte entrambi alla festa della piccola Sole Trussardi, ma, nessuno dei due, sembra aver scambiato parola con l’altro, anche se entrambi hanno coccolato il cagnolino di casa. Inoltre, la conduttrice televisiva ha postato una storia con i diversi scatti della magnifica giornata e in nessuno di questi appare l’ex marito. Tra i due potrebbe essere in atto una guerra fredda.

Michelle Hunziker: doppia festa per madre e figlia

Michelle Hunziker è una nonna felice e anche un po’ contro le regole. Tomaso Trussardi, invece, sembrava avesse intrapreso un nuovo flirt con una famosa ex gieffina. Tra la coppia sembra sia calato il gelo, ma per la gioia della figlia Sole Trussardi, entrambi sono stati presenti alla festa di compleanno della piccola.

Il party, per il decimo compleanno della bambina, è stato all’insegna del colore, con i più piccoli intenti a colpirsi a suon di proiettili di pittura Nella stessa giornata, la conduttrice televisiva ha festeggiato anche il compleanno della madre Ineke Hunziker. Sulla torta, la presentatrice ha messo 4 paia di numeri 20, a testimoniare la giovinezza interiore della festeggiata. In un tenero scatto, condiviso dalla stessa Michelle Hunziker si scorge Ineke con il piccolo Cesare Augusto Cerza.

La conduttrice televisiva, regina di stile, ha scelto d’indossare per la festa della figlia e della madre un comodo jeans e una maglietta in pelle nera.