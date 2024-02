Chiara Ferragni è al centro di un turbine mediatico senza precedenti. Nonostante la sua vita sia sempre stata incentrata sull’apparire, su quel mondo social di cui è stata in qualche modo l’artefice dando vita alla vera e propria figura dell’influencer, mai come oggi il suo nome è sulla bocca di tutti. Si continua a parlare della (ancora presunta) separazione dal marito Fedez o comunque di una crisi che sta attraversando la coppia, ma si è parlato anche di un flirt (anch’esso più che presunto) in seguito alle dichiarazioni di Davide Maggio in diretta TV. Sommando gli indizi, era emerso il nome di Tomaso Trussardi, ma lo staff dell’imprenditrice digitale ha smentito categoricamente l’indiscrezione.

Lo staff di Chiara Ferragni smentisce il presunto flirt con Trussardi

“Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa”, riporta ANSA spiegando: “Così un componente dello staff dell’imprenditrice e influencer smentisce all’ANSA le voci circolate in queste ore di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e l’imprenditore Tomaso Trussardi”.

In questo modo uno dei collaboratori più stretti della Ferragni ha smentito categoricamente quanto si vociferava da qualche giorno, ovvero di un presunto avvicinamento con l’ex marito di Michelle Hunziker, talmente “intimo” da lasciar pensare che si trattasse di una vera e propria relazione.

Sono parole che fanno il paio con quelle scritte a commento della dichiarazione dall’esperto social Alessandro Rosica (su Instagram noto come “Investigatore Social”), certo sin dall’inizio che si trattasse di una “fake news” verso la quale a suo dire “si stanno già muovendo legalmente”.

Com’è nato il gossip su Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi

Era chiaro che si trattasse soltanto di un’indiscrezione e non di una notizia sensu strictu che, com’è ovvio, per essere definita tale richiederebbe prove alla mano. A dimostrarlo è proprio il modo in cui è nato il gossip, in seguito a dei collegamenti in diretta TV di Davide Maggio, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque nelle puntate del 22 e del 23 febbraio.

Maggio non ha mai citato direttamente il nome di Trussardi in queste occasioni, limitandosi a fornire degli “indizi” che, sommati, hanno lasciato che il pubblico facesse due più due, come si suol dire. “Per quanto mi riguarda, la Ferragni c’è chi l’ha consolata per bene. Più indizi? Sai cos’è Myrta, io preferisco parlare quando gli indizi arrivano a tre. Per il momento sono due, forse anche due e mezzo”, queste le sue parole alla conduttrice.

Piazza della Scala a Milano è il luogo in cui si trova il Ristorante Trussardi, gestito proprio da Tomaso, a cui si sono aggiunti ulteriori indizi sulla passione comune che lo legherebbe alla Ferragni (quella per il teatro) e su un “monastero dei benedettine” sul quale Maggio ha invitato il giornalista di Pomeriggio Cinque, Michel Dessì – lo stesso che ha intervistato per primo Fedez a proposito della presunta fine del matrimonio con l’influencer -, a indagare in modo più approfondito. Se il gossip ha preso piede è anche grazie a un’ulteriore voce di corridoio che risale al 2022, ovvero alla separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. “[Trussardi, ndr] Sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all’amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato”, aveva scritto Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.