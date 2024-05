“Chiara Ferragni, flirt con Alexander Zverev”. Ma l’indizio smentisce tutto

Fonte: IPA Chiara Ferragni e il presunto flirt col tennista Alexander Zverev

Abbinare nuovi flirt alle coppie appena separate sembra lo sport del momento. E a proposito di sport, uno degli ultimi rumors vorrebbe Chiara Ferragni impegnata in un nuovo flirt niente meno che con Alexander Zverev, il “tennista numero 4 al mondo” come ha scritto Dillingernews (il portale di Corona, per chi non lo sapesse). Complici sarebbero dei movimenti social, oltre che la presenza dell’imprenditrice digitale agli ATP di Roma. Eppure un indizio social piuttosto lampante smentirebbe tutto: Zverev sembra felicemente fidanzato con una donna che non ha perso occasione per mostrargli il suo sostegno.

Basta assistere a un torneo di tennis e condividere l’albergo con uno dei campioni per gridare al flirt? Secondo Dillingernews a quanto pare sì. Proprio il portale di Fabrizio Corona ha condiviso un articolo diffondendo la notizia di un presunto flirt in corso tra Chiara Ferragni – che in effetti ha assistito agli ATP Roma con l’amico Angelo Tropea, le foto lo testimoniano – e il campione tedesco di tennis Alexander Zverev, che attualmente è il “numero 4 al mondo”, come fa sapere lo stesso portale.

“Dopo l’ormai ufficiale rottura tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, che ha segnato la fine dell’impero Ferragnez, ognuno ha preso la propria strada: c’è chi è partito per Los Angeles, per assistere al festival di Coachella, chi invece a Dubai, per un ‘impegno importante’. C’è chi per divertirsi si è comprato un modello esclusivissimo Ferrari, chi invece preferisce scatenarsi in discoteca fino all’alba – si legge -. E se la presunta nuova fiamma di Fedez è Ludovica di Gresy [ricordiamo che la diretta interessata ha già prontamente smentito tutto in un’intervista, ndr], adesso possiamo comunicarvi in esclusiva che Chiara Ferragni potrebbe avere un flirt con Alexander Zverev, il tennista numero 4 del mondo. E non lo diciamo per fare hype, ci sono diversi indizi che lo fanno pensare”.

Ma quali sono questi “indizi” che hanno portato a parlare di flirt in corso tra la Ferragni e il campione di tennis? Tutto è partito da una segnalazione: l’imprenditrice digitale “si è fatta vedere sulla terrazza di un hotel, l’alloggio usato a Roma da tutti i tennisti durante il torneo ATP, Zverev compreso”. L’altro “indizio” si riferisce a un movimento social che non è passato inosservato: la Ferragni ha cominciato a seguire su Instagram il tennista ma lei è “costretta a seguire solo le persone che fanno parte della sua cerchia”, dunque qualcosa bollirebbe in pentola.

Alexander Zverev è felicemente innamorato (di un’altra)

Ammettiamo di basarci sui follow e i like a mezzo social per stabilire che vi sia un avvicinamento in corso tra due persone, per lo stesso principio diventa facile smentire quanto riportato da Dillingernews. Il tennista Alexander Zverev è felicemente innamorato della modella, attrice e conduttrice televisiva Sophia Tomalla con la quale vive una serena relazione ormai dal 2020. Lo stesso campione ne ha parlato durante alcune interviste, con frasi come “Sophia è una persona che mi dà pace e sicurezza“.

Ma se ancora questo non basta la conferma arriva direttamente dalle storie di Instagram della Tomalla che ha condiviso un ritratto del compagno, intento a baciare la sua coppa dopo aver trionfato agli ATP Roma, ironizzando con una battuta: “Sapeva solo che a casa avrei potuto fare di più con una coppa che con un piatto”.