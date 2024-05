Angelo Tropea non è solo il migliore amico di Chiara Ferragni: le è stato vicino in ogni momento della sua vita, anche in quest'ultimo che è difficile

Fonte: IPA Angelo Tropea, chi è l'amico e fidato collaboratore di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata sotto i riflettori, questa volta al Foro Italico di Roma, per assistere alle semifinali degli Internazionali Bnl d’Italia. L’influencer, in una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo il controverso caso del “pandoro gate” e la rottura con Fedez, è stata vista sugli spalti in compagnia del suo caro amico Angelo Tropea.

Chi è Angelo Tropea?

Chiara Ferragni ha sempre mostrato grande affetto e riconoscenza verso Angelo Tropea, che le è stato vicino nei momenti più difficili. La storia su Instagram in cui Chiara lo chiama “maritino” non è altro che un affettuoso tributo alla loro solida amicizia. Angelo è stato un partner leale e un pilastro di supporto per Chiara, che non ha mai nascosto quanto l’abbia aiutata nel corso degli anni.

Angelo Tropea è una figura chiave nel mondo di Chiara Ferragni, essendo uno dei suoi amici più stretti. La loro amicizia risale agli inizi del blog di Chiara, The Blonde Salad, dove Tropea ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita del brand Ferragni a livello globale.

Dal 2013 al 2018, Tropea ha ricoperto il ruolo di Pr e Marketing Manager per il Chiara Ferragni Brand. Dopo aver lasciato questa posizione, ha continuato a mantenere un forte legame di amicizia con Chiara.

Attualmente, Angelo Tropea è il direttore marketing di The Rome Edition il primo hotel di lusso italiano della catena Marriott International, situato a Roma. La sua carriera ha visto una continua ascesa, confermando la sua importanza nel settore del marketing e delle pubbliche relazioni.

Da aprile 2022, Tropea risiede nella Capitale, ma spesso si reca a Milano per impegni di lavoro e per trascorrere del tempo con amici, tra cui Chiara Ferragni.

Angelo Tropea è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove conta 61.000 follower. Condivide spesso Stories e fotografie degli eventi a cui partecipa per lavoro o durante i suoi viaggi. La sua presenza sui social media riflette la sua vita dinamica e il suo continuo impegno professionale.

La dedica all’amico Angelo Tropea

Chiara Ferragni ha sempre potuto contare sul sostegno di Angelo Tropea, soprattutto nei momenti più difficili. Tropea è stato tra i primi a manifestare solidarietà all’imprenditrice dopo il controverso video di scuse riguardante l’affaire Balocco. Con parole di incoraggiamento, Angelo ha scritto: “Ti fa onore questo messaggio pubblico. Mai che a farlo sia qualcuno che ci rappresenta nella vita pubblica. Mai. Ancora una volta il fallimento di una classe politica in termini di onestà e dignità. Sempre con te”.

Chiara Ferragni ha condiviso un momento speciale su Instagram, dedicando parole affettuose ad Angelo Tropea: “Io e Angi siamo migliori amici da 17 anni e sta trascorrendo tutti i fine settimana con me e io lo amo”. Le sue parole sono state accompagnate da un video girato in auto, in cui Angelo Tropea, seduto sul sedile posteriore, appare stanco e vicino ad addormentarsi.

Un legame indissolubile

L’apparizione di Chiara Ferragni agli Internazionali Bnl di Roma, vestita completamente in verde e con un cappellino di Wimbledon, ha attirato l’attenzione dei media. Nelle sue storie su Instagram, l’influencer ha condiviso momenti della partita e del suo tempo sugli spalti, mostrando il continuo supporto di Angelo Tropea.

Angelo Tropea e Chiara Ferragni condividono una profonda amicizia che si riflette anche nei numerosi viaggi che hanno fatto insieme. L’ultimo viaggio è stato in India alla fine di novembre. Tropea non è mancato neppure all’addio al nubilato di Chiara nel luglio 2018, a Mykonos, in Grecia, dimostrando quanto sia importante per lui essere presente nei momenti speciali della vita della sua amica.